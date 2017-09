Google Plus

Rosario Central 2 – 1 Dep. Riestra. Puntajes del “Canaya”

Rosario Central venció a Deportivo Riestra por 2-1 en la Copa Argentina y estos son los puntajes del Canalla:

Diego Rodriguez (5):

El arquero Canaya no tuvo casi participación, el equipo rival no pateó al arco pero aún así convirtió un tanto, en el cual no tuvo nada de responsabilidad el Ruso. Además de eso se lo vio muy seguro con los pies.

Paulo Ferrari (5,5):

Buen partido del Loncho aunque Riestra decidió no atacar por su sector. Corrió como si tuviera 10 años menos y llegó varias veces hasta el fondo de la cancha acompañando los ataques.

Jose Leguizamon (6,5):

Necesitaba un partido así, para contrarrestar las dudas que se generaban en el ambiente Canaya sobre su participación. No solo estuvo seguro en defensa, fue buena salida, estuvo preciso con los pases sino que aportó el gol de la victoria, 2º tanto que marca el paraguayo con la camiseta de Rosario Central.

Mauricio Martinez (6,5):

Otro de los que tuvo un gran partido, demostró que está dispuesto a ganarse un puesto en el 11 titular jugando donde sea. Siempre se mostró como salida firme y precisa, no abusó del pelotazo y ganó de arriba. Bien por “Caramelo”.

Elias Gomez (6):

Un primer tiempo excelente del defensor que regresó tras su paso por Defensa y Justicia. Ejecutó dos centros perfectos que casi terminan en goles de Zampedri, en el complemento su gol en contra empañó solo un poco su actuación que fue positiva pensando que se daba por segura la titularidad de Parot en ese sector de la cancha y hoy quedo demostrado que el chileno tendrá competencia.

Washington Camacho (5,5)

De menor a mayor, en el primer tiempo se lo notó perdido y muy impreciso, perdió muchas pelotas fáciles. En el complemento mejoró, participo más del juego e hizo jugar a sus compañeros. Tuvo un gran remate de afuera que paso muy cerca.

Leonardo Gil (6,5):

Otra de las figuras. Muy movedizo siempre siendo opción de salida y pase, corrió muchísimo y siempre bien. Lo positivo del “Colo” es que se anima a pedir la pelota sin problema y comenzar los ataques Canayas. Metió los dos centros que terminaron en goles de Central. Lo negativo, su pase erróneo de pecho derivó en el corner que fue gol de Riestra.

Santiago Romero (5,5):

Su mayor virtud es ser ordenado y es lo que necesita Central en el centro del campo. Preciso para salir y buscar a sus compañeros, duro para ir a los cruces. Tiene movimientos muy similares al Damian Musto que jugaba con Russo en el banco.

Federico Carrizo (4):

El más flojo, muy poco participativo y erróneo. No vulneró nunca la defensa de Riestra ni ejecuto bien algún centro. Tiene con que pero se lo nota falta de fútbol.

Marco Ruben (5):

El semestre del delantero no empezó como estamos acostumbrados a verlo pero siempre está ahí para luchar con los defensores contrarios, hoy tuvo una sola chance de gol que fue generada 100% por él.

Fernando Zampedri: (7):

La figura de la cancha. Anoto su primer tanto con la camiseta de Rosario Central que sirvió para abrir el marcador en un partido que estaba muy cerrado. Luchó todas y tuvo las más claras del Canaya, en el primer tiempo desperdicio dos ocasiones excelentes de gol. Aguantó muchas pelotas y empieza a demostrar que tiene con que para ser de los mejores delanteros del fútbol argentino.

Ingresaron en el complemento:

Joaquin Pereyra (5):

Estuvo poco en cancha pero siempre intento jugar con la pelota al piso, es un juvenil que de a poco va pidiendo pista en Primera.

Gustavo Colman (s/c):

Muy poco en cancha pero demostró ser inteligente para tocar siempre de primera y darle la pelota a un compañero.

German Herrera (s/c):

Directamente no toco la pelota.