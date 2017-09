El once alternativo cumplió y River sigue puntero

Google Plus

Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré, dos de los goleadoresde la noche. FOTO: Página oficial.

El once de River fue, por lo menos, curioso: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Gonzalo Montiel, Alexander Barboza, Marcelo Saracchi; Exequiel Palacios, Iván Rossi, Ariel Rojas, Matías Moya; Carlos Auzqui, Rafael Santos Borré. ¿La explicación? El Millonario tiene una dura parada el jueves por Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo alternativo dejó una buena imagen y obtuvo una importante victoria para seguir en lo más alto del torneo.

Tan solo 3 minutos tardó el equipo alternativo de Marcelo Gallardo en ponerse en ventaja. Pase magistral de Ariel Rojas para Carlos Auzqui, que habilitó a Rafael Santos Borré para que ponga el primero del partido. Desde aquí, el Millonario cedió la pelota y buscaba lastimar de contragolpe, lográndolo a los 24 minutos. Gran conducción de Exequiel Palacios que dejó a Auzqui frente al arquero en el punto penal. El ex Estudiantes no desaprovechó la oportunidad y aumentó la ventaja para los de Núñez.

San Martín no bajó los brazos en ningún momento y siguió atacando. En tres minutos tuvo varias oportunidades de gol. Un cabezazo de Barceló ahogado por Augusto Batalla, un remate desviado casi en la línea por Jorge Moreira. Finalmente, el esfuerzo vio sus frutos y llegaría al descuento al minuto 38, tras un córner y un remate de cabeza que Auzqui quiso despejar en la línea, pero no pudo evitar el gol. Aquí River volvió a despertar y arrinconó a los sanjuaninos, pero no pudo modificar el resultado y llegó el entretiempo con el 1 – 2.

El complemento empezó con un ritmo sumamente vertiginoso. Ambos equipos salieron a jugar con el arco contrario entre ceja y ceja. Hasta los 30 minutos, aproximadamente, el ritmo continuó, pero desde aquí comenzó a mermar por el lógico cansancio de los jugadores. Los últimos 15 minutos serían más favorables al local, que estuvo cerca de empatar. Recién a los 48 minutos llegaría el gol del chico debutante, Alan Marcel Picazzo, que pondría el 3 a 1 definitivo. El equipo alternativo cumplió y ahora Marcelo Gallardo ya tiene la cabeza en el partido del jueves ante Jorge Wilstermann por Copa Libertadores.

El resumen del encuentro (vía Fox Sports)