Racing - Olimpo: Academia super local, 'Aurinegro' super visitante

La Copa Argentina da aires frescos a quien pueda aprovecharlos (Foto: Télam)

Las distintas injerencias de Racing Club antena AFA han logrado desplazar un encuentro ante Olimpo de Bahía Blanca que, en primera instancia, se iba a jugar en un punto equidistante como Mar del Plata y en un horario de 21 horas, y pasarlo a unos pocos kilómetros de su casa, en Banfield, al incómodo horario de las 15 (sobre todo incómodo para el Aurinegro).

Los desplazamientos, las coordinaciones los hoteles, entrenamientos, todo perjudica a Olimpo y, sin embargo, no se tuvo en cuenta, siendo que una de las premisas de la Copa Argentina era que se jugara prioritariamente en sitios del interior del país. Estas consecuencias se suman a las distintas postergaciones a las que se sufrieron con la anterior llave de la Academia ante Mitre de Santiago del Estero, por culpa de la hinchada de Racing, o problemas de ellos mismos, pues este partido debió jugarse antes de comenzar la Superliga Argentina.

¿Cómo llegan?

Dada la pobre imagen que dejo Olimpo ante Boca Juniors, siendo goleado 3-0 y superado ampliamente por un equipo que demostró un rendimiento óptimo y lo instala a priori como uno de los firmes candidatos al título de la Superliga el Aurinegro podrá contar con algunos de los jugadores que no pudieron hacerlo ante el Xeneize y podrá intentar cambiar la imagen, aunque no sea en el resultado, al menos en el trámite del encuentro, porque luego, por Superliga tiene una difícil cita de local ante todo un Independiente que ha salido triunfante en la primera fecha, por este motivo, no se puede desdeñar este encuentro ya que acarrearía malas consecuencias, en lo anímico, en lo deportivo, y de cara a la continuación del inicio de esta temporada.

Racing arrancó su torneo con un empate 1-1 con San Lorenzo de Almagro esta igualdad con un rival similar,mantuvo el invicto de ambos y pasó como una situación aceptable, sobre todo para una Academia en reformas, con las sonadas bajas de Gustavo Bou, Agustín Orión, Luciano Aued y Marcos Acuña, están sincronizando los engranajes para los nuevos: Egidio Arevalo Ríos, (ausente por jugar con la Selección de Uruguay), Andrés Ibargüen, (tampoco estará en Banfield ya que casi no ha entrenado), pero sí seguirán rodando Lucas Orbán, Alexis Soto, Augusto Solari y Enrique Triverio, y cada partido cuenta para demostrar que están a la altura de su nueva camiseta. Otra ausencia importante por lesión será el bahiense Lautaro Acosta, en suma, el DT Diego Cocca aprovechará para probar posibles recambios en sus laterales, y armaría el equipo con: Musso; Patiño, Barbieri, Orbán, Soto; Solari, González, Oroz, Zaracho; López y Triverio. En el banco irían Gómez, Vittor, Meli, Ibargüen, Mansilla, Noir y Cuadra.

Mario Sciacqua tiene otro puzzle para armar, con 3 consignas, por un lado las bajas actuaciones ante el xeneize, (generales, pero el DT hizo más incapié del medio hacia adelante), las habilitaciones, como son los casos negativos de Sergio Ojeda y Franco Bellocq, prestados por el Rojo de Avellaneda pero no anotados aún, y el punto positivo del nuevo refuerzo David Depetris, y el delantero podría ser de la partida, el tercer punto son las lesiones, que en general tienen noticias positivas (se recuperaron David Vega, Lentini, Mauricio Rosales, aunque les falta fútbol) Nicolás Pantaleone va mejorando pero todavía le queda algo, y lo más negativo es Rodrigo Caballucci, una de las piezas claves en el esquema quien padece una entecitis, y deberá ser operado este martes, y le aguardan entre 45 y 60 días en dique seco. Si bien no se sabe el equipo, ya está la lista de los 19 convocados: Gabbarini, Anchoverri, Rosales, Nasuti, Cahais, Villanueva, Herranz y Silva Torrejón, Mancinelli, Villarruel, Tellechea, Fornari, Blanco, Costa, Covea y Llambay, Vila, Depetris y Troyansky.

Probable once Aurinegro: Adrián Gabbarini; Mauricio Rosales, Cristian Nasuti, Matías Cahais, Cristian Villanueva; Lucas Mancinelli, Lucas Villarruel, Emiliano Tellechea, Maximiliano Fornari; Luis Vila y David Depetris.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 19 PARTIDOS EN PRIMERA RACING OLIMPO EMPATES 8 5 6 25 20 Goles



FICHA DEL PARTIDO:

Copa Argentina: 16vos de Final

Viernes 1/9/2017

Horario: 15hs

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

Árbitro: Ariel Penel

Emite: TyC Sports y TyC Sports Play

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2; Noticias de Olimpo