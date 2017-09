Boca - Olimpo: "Encuentro Cercano del 3º Tipo"

Google Plus

Olimpo intentará multiplicarse en La Bombonera, Boca querrá lucirse, lucha asegurada (Foto: AurinegroWeb)

Boca Juniors empieza el torneo con una pretemporada sólida, plena de triunfos, pases ronda en Copa Argentina y con un equipo que si bien ha variado algunos nombres, sigue dando la sensación de que tiene un material para ser uno de los lideres del torneo, cosa que en los papeles se puede dar como probabilidad, pero los partidos pueden dar sorpresas, más aún los campeonatos.

Olimpo sufrió más cambios, sus 12 o 13 refuerzos (aún está la idea de fichar un delantero más), la marcha de su goleador, de sus centrales, resultados diversos en su preparación, pero, las buenas noticias vienen desde la continuidad de Mario Sciacqua y su equipo, responsables de la difícil remontada final que los dejó en Primera, y la sensación generalizada de que, a priori, se ha conformado un plantel mejorado en varios sectores, aunque sin verificarlo aún en los funcionamientos. Pero Sciacqua emana una aureola de confianza y positividad que contagia al pueblo Aurinegro. Cosa que también se ve reforzada por la labor del presidente Alfredo Dagna, quien pese a algunas críticas al principio y a una "billetera muy pequeña", ha logrado ilusionar a muchos con sus adquisiciones y con la cancelación de la deuda que le impedía a Olimpo incorporar más refuerzos, a través del pago parcial, y la renegociación del resto en base a los cobros futuros. El detalle de traspasos es el siguiente:

Egresos :

Fernando Coniglio, Adrián Martínez, Martín Pérez Guedes; Ezequiel Vidal, Jonatan Cabral , Carlos Rodríguez, Nereo Champagne; Ezequiel Parnisari

Incorporaciones :

Mauricio Rosales, Cristian Nasuti, Matías Cahais, Sergio Ojeda, Pedro Silva Torrejón, Lucas Mancinelli, Franco Bellocq, Michael Covea, Maximiliano Fornari, Tomás Costa, Luis Vila, y la anhelada incorporación “del 9” Ramón Lentini, en el podio goleador de la B Nacional con 18 conquistas. Aún podría firmar otro refuerzo.

"El fútbol argentino sigue siendo muy parejo, no hay la misma diferencia entre grandes y chicos que la que hay en la liga de España""Queremos repetir el título, Lograr un bicampeonato" Guillermo Barros Schelotto repetirá a los mismos once jugadores que golearon a Gimnasia y Tiro de Salta por 5-0, en la ciudad de Formosa, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, el primer partido oficial que jugó el Xeneize en el segundo semestre. Es decir con Rossi; Jara, Goltz, Magallán y Fabra; Gago, Barrios y Pablo Pérez; Pavón, Benedetto y Cardona. Aunque el último refuerzo, Nahitan Nández estuvo en la última práctica aún no será convocado "Es importante porque tiene condiciones, como Barrios y Gago" Dijo el Mellizo.

Mario Sciacqua: "Se subestima siempre a los equipos del interior. En Olimpo encontré solidaridad, mística y un gran equipo",

"Este equipo lo armé yo, y estoy contento con los que llegaron. Hay juventud y experiencia" En Base a rendimientos, lesiones y puestas a punto de los más recientes, (la más sorpresiva fue la de Rodrigo Caballucci, quien se lesionó entre semana). Los 11 de Olimpo serán Gabbarini; Cristian Villanueva, Cristian Nasuti, Matías Cahais, Pedro Silva Torrejón; Lucas Mancinelli, Emiliano Tellechea, Lucas Villarruel, Maximiliano Fornari; el "Pochito"Troyansky y Luis Vila. Completan la delegación: Anchoverri, Ojeda, Blanco, Bellocq, Belleggia, Llambay, Covea y Gaona Lugo. Uno de ellos no firmará planilla.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 20 ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA OLIMPO BOCA EMPATES 2 12 6 17(+10) 32 (+11) Goles

Los paréntesis corresponden a la definición por penales de Copa Argentina que empataron 1-1 y ganó Boca (11-10) desde los 11pasos

El debut de ambos en este nuevo formado, sin Fútbol para Todos, con la muerte del Fútbol Gratis, donde siempre hay suspicacias sobre la influencia de "los Súper de esta Superliga", se presumen e imaginan cosas en lo previo, pero... hasta que no jueguen no se puede asegurar nada, así que habrá que verlo... si pueden.

Ficha del partido:

Fecha 1ª Domingo 27/08/2017

Horario: 18:05 hs.

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Néstor Pitana

Asistente 1: Hernán Maidana

Asistente 2: Juan Pablo Belatti

4to árbitro: Ramiro Ignacio López

Emisión: Fox Sports

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2;DiarioLaNueva;Olé;Olimpo de Primera