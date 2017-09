El método de Soso

Google Plus

Soso habla y sus jugadores escuchan: se viene un nuevo Gimnasia. Foto: Web Gimnasia

La llegada de un nuevo cuerpo técnico siempre genera optimisimo y aire de esperanza de cara al futuro. Se fue Gustavo Alfaro, por lo que asumieron Leandro Martini y Mariano Messera como interinos hasta la finalización del campeonato. Mientras tanto, un hijo pródigo de la escuela bielsista llegaba al Bosque: Mariano Soso dejó al Sporting Cristal de Perú y se instaló en la comodidad de Estancia Chica.

Gimnasia culminó el torneo anterior en la 13° posición con 43 puntos, sin la posibilidad de acceder a un torneo internacional. Claramente, una temporada para el olvido, teniendo en cuenta que "Lechuga" Alfaro armó el plantel a su gusto y que tenía como objetivo principal llegar a la Copa Libertadores o Sudamericana.

Del último once que salió al campo de juego de forma oficial en la derrota ante Defensa y Justicia por 1 a 0 queda poco y nada. Solamente Alexis Martín Arias, Lucas Licht, Fabián Rinaudo, Brahian Aleman y Nicolás Ibañez son considerados titulares por Soso. Después, la limpieza ha sido profunda. Afuera Sebastián "Chirola" Romero, Mauricio Romero, Pablo Vegetti, Javier Mendoza, Ramiro Carrera, Lucas Lobos, Mauro Matos, Sebastián Gorga, Daniel Imperiale, Dardo Miloc, Darío Bottinelli, Jorge Valdez Chamorro, Juan Pablo Noce, Diego Nicolaviesky y Horacio Tijanovich.

Con la puerta del club entreabierta aparecen Franco Niell como Facundo Oreja, aunque el primero tiene más chances de marcharse ante el ofrecimiento de Argentinos Juniors. El "Enano" no ve con malos ojos arribar a La Paternal, teniendo en cuenta que no es primera opción para Soso en el ataque Mens Sana. En tanto, por el lateral derecho, apareció Ferro con la firme idea de repatriarlo aunque el futbolista prioriza el nuevo proyecto deportivo de la institución platense por sobre el del conjunto de Caballito, por más que hoy en día arranque desde atrás de Ezequiel Bonifacio en el armado del equipo. Además, desde el aspecto económico hay una diferencia con la CD del Oeste que el futbolista no tiene pensado resignar.

Pero dentro de toda esta renovación (casi) completa de un plantel, llegaron dos futbolistas que encajan perfectamente en lo que pretende Soso: Nicolás Colazo, que proviene del Melbourne City de Australia y Omar Alderete, defensor paraguayo que ha sido cedido por Cerro Porteño. Además, regresaron de sus préstamos Óliver Benitez (Tigre) y Yair Bonnin (Atlético Paraná), que serán tenidos muy en cuenta por el técnico Tripero. Sin embargo, se estima que no serían las únicas incorporaciones de Gimnasia, que sigue buscando un mediocampista ofensivo (Tomás Andrade, el que cuenta con más chances) y un delantero (por Nicolás Dibble, de Peñarol de Uruguay, ya hubo contactos formales).

La idea de juego también será una cuestión novedosa para los hinchas. Aquel equipo de Alfaro que resignaba la tenencia de la pelota y apostaba al error del rival es un imagen del Lobo que quedará atrás. Desde el flamante cuerpo técnico trabajaron toda la pretemporada para que los futbolistas se acoplen a la forma de jugar que ellos quieren implementar. Es decir, pelota al piso, salida limpia y triangulaciones ofensivas que permitan acumular la mayor cantidad de jugadores en zona de ataque.

Los resultados en los amistosos no fueron para nada malos, ya que venció a Villa San Carlos (2-0), Vélez Sársfield (2-0) e igualó ante Defensa y Justicia (1-1) y San Martín de San Juan (2-2). Durante estos compromisos, se pudo apreciar a un Gimnasia que quiere ser protagonista y manejar las acciones del partido. Por eso mismo, desde el CT sorprendieron gratamente los rendimientos de Rinaudo como líbero en una línea defensiva de 3 zagueros, la aparación del juvenil volante central Agustín Bolivar, la personalidad de Alemán y la cuota goleadora de Ibañez.

No habrá un sistema táctico fijo aunque variará entre el 4-3-3 y el 3-4-1-2, que es el que más le gusta a Soso. Sin embargo, el once "ideal" estaría conformado por: Alexis Martín Arias (aunque el primer encuentro oficial atajará Yair Bonnin); Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Omar Alderete, Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo, Brahian Aleman; Eric Ramirez, Nicolás Ibañez y Matías Noble o Nicolás Colazo.

En diez días se producirá el debut oficial del Tripero en la SuperLiga, ante Defensa y Justicia como visitante, el sábado 26 de agosto a las 14 horas. Se iniciará un nuevo torneo para el Lobo, que buscará dar el tan ansiado salto de calidad de una buena vez por todas para situarse entre los cinco mejores del campeonato y poder acceder a las competencias internacionales.