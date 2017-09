Argentinos en el US Open

Google Plus

El lunes 28 de agosto comenzó US Open, uno de los torneos más atractivos de la temporada y quizás el que termina de actualizar el ranking de este año. Desde entonces, llegaron a New York siete argentinos: Juan Martin del Potro, Leonardo Mayer, Diego Schwartzman, Guido Pella, Nicolas Kicker, Horacio Zeballos y Carlos Berlocq para disputar el último campeonato grande del 2017. Para tristeza de ellos y del tenis argentino, septiembre no empieza de la mejor manera, ya que en el quinto día del torneo solo quedan tres representantes de la República Argentina.

Juan Martín del Potro

Es el tenista número 1 de la Argentina y ganador del torneo en 2009 frente al suizo, Roger Federer. El año pasado, con el regreso al circuito, Delpo llegó hasta cuartos de final, donde lo eliminó un suizo y quién se convertiría en campeón: Stan Wawrinka (baja en 2017 por lesión). Este año, Juan Martín, regresa al Abierto de Estados Unidos con nuevo entrenador, Sebastian Prieto, y con aires de revancha.

Enseguida consiguió esa revancha, ya que en primera ronda eliminó a un compatriota de Stan y Roger, a Henri Laaksonen por 6-4 y doble tie-break. En la segunda instancia, eliminó al español, Adrián Menéndez por 6-2, 6-3 y 7-6 y en tercera ronda, también se enfrentará a un español: Roberto Bautista mañana después de las 12 am de Argentina. Sí "la torre de Tandil" gana, deberá enfrentar al ganador del partido entre Dominic Thiem y Adrian Mannarino.

Leonardo Mayer

El "yacaré", 59° del ranking ATP, se encuentra en su mejor momento de la temporada, ya que estuvo mucho tiempo alejado de las canchas por problemas físicos y además ocupado y feliz por el nacimiento de su hija. En años pasados, lo máximo que escaló en New York fue hasta tercera ronda; este año está en esa misma instancia, pero aspira a mucho más y se prepara para enfrentar al actual n° 1, Rafael Nadal quién declaró qué para ganarle a Mayer debe jugar bastante mejor de lo que lo viene haciendo.

En las rondas anteriores, Mayer quién ingresó como lucky loser siempre arrancó perdiendo, pero luego pudo dar vuelta los partidos. Primero, eliminó a Richard Gasquet por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-2, y segundo dejo afuera al japonés, Yuichi Sugita por 6-7, 6-3, 6-4 y 6-3.

Diego Schwartzman

Diego, en esta temporada a demostrado su potencial en el tenis y que puede dar mucho más, llegó en dos oportunidades a cuartos de final de M1000 y además, supo vencer a grandes contrincantes, como Dominic Thiem, Roberto Bautista, Pablo Cuevas, David Ferrer, entre otros.

En US Open, "el peque", avanza a cuarta ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Lo logró, tras vencer al número 7° del mundo, Marin Cilic por 4-6, doble 7-5 y 6-4; ahora deberá enfrentar al ganador entre Lucas Pouille y Mijail Kukushkin.

En las rondas anteriores, primero eliminó, en el duelo entre argentinos a Carlos Berlocq por 6-2, 6-1 y 6-3; y segundo al serbio Janko Tipsarevic por 6-2, 6-4 y 7-5.

Guido Pella

Pella, en primera ronda se enfrentó a Steve Darcis, demostrando un gran nivel lo venció en sets corridos por 6-1, 6-2 y 6-0. En segunda ronda, se encontró con el número 14° del mundo, David Goffin y le toco perder. El de Bahía Blanca, de igual manera dió pelea durante más de cuatro horas y sin embargo, perdió en 5 sets por 6-3, 6-7, 7-6, 6-7 y 3-6.

Nicolas Kicker, Horacio Zeballos y Carlos Berlocq

Para estos tres tenistas, el torneo comenzó de la misma manera. Fue debut y despedida para ellos en New York.

En primer lugar, Nicolas Kicker comenzó con set arriba por 7-5 y luego el alemán Cedrik Stebe dió vuelta el encuentro por 6-3 y doble 6-1.

Luego, Horacio Zeballos, también comenzó ganando el partido por 6-3 ante Hyeon Chung, pero luego el coreano lo vencería en sets corridos: 7-6, 6-4 y 6-3.

Por último, Charlie Berlocq perdió en sets corridos frente a su compatriota Schwartzman por 6-2, 6-1 y 6-3.

DOBLES MASCULINO

Igualmente, algunos argentinos también participaran en la categoría de dobles masculinos.

- Horacio Zeballos junto al chileno, Julio Peralta vencieron a James Cerretani y Marc Polmans por 7-6 y 6-1 y en segunda ronda, enfrentarán al ganador entre Berlocq- Ramos y Mayer-Cabal.

- Carlos Berlocq junto al español, Albert Ramos enfrentaran a Leo Mayer y Juan Sebastian Cabal, hoy a partir de las 16:50 de Argentina.

- A la lista de argentinos, se suma Andrés Molteni que junto al canadiense Adil Shamasdin enfrentarán a Pospisil-Zimonjic, desde las 16 de Argentina.

- Guido Pella y Diego Schwartzman enfrentaran a Hyeon Chung y Yen Lu, hoy a paritr de las 18:05 de Argentina.

- Guillermo Durán, otro argentino, junto a Neal Skupski perdieron frente a Kubot-Melo 3-6, 6-3 y 3-6.