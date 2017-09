Rugby Championship 2017: debut sin victoria para los Pumas

Fuente: Prensa Oficial UAR

Un partido difícil para los dirigidos por Hourcade con los fantasmas del pasado en plena cancha jugando a su lado y la solidez con la que, los jugadores que pertenecen a la franquicia de los Jaguares, tenían en el juego y toma de decisiones.

Si bien para reavivar el pasado de Los Pumas, los locales hicieron bien su trabajo ya que desde el momento que el árbitro del partido, el señor Romain Poite, dio el pitazo inicial para el desarrolllo del encuentro. Los Springboks no dejaron la ovalada en manos de los argentinos a los que obligó a defenderse de ataques que podrían haber finalizado en try, pero en el afán de defenderse dejaron que algunos penales en su contra, es decir, a favor de los locales lleven el marcador a 6-0, -los penales de Elton Jantjies-. A los 33 minutos de juego, los albicelestes, se despertaron y abrieron su lado del marcador con el try de Martín Landajo, por lo que quedaron a tan sólo uno de sus contrincantes, pero lo que parecía el desarrollo de un cuento y que todo iba a ir mejor para los argentinos, pero se rompió a los 38 minutos cuando Elton Jantjies marco try y fue convertido por Courtnall Skosan.

El primer tiempo finalizó con un tanteador en 13-5, ambos equipos volvieron ilusionados con una posible victoria y más en los argentinos que, a los 5 minutos de reanudado el juego, se le fue concedido un penal a su favor el cual, Nicolás Sánchez, se encargó de sumar. Pero nuevamente el convencimiento y juego sudafricano le hizo imposible la llegada de igualar el marcador. A los 9 minutos un penal para Elton Jantjies y a los 14, 27 y 32 minutos el jugador se dedicó a convertir los tríes que marcaron sus compañeros Raymond Rhule, Siya Kolisi y Pieter-Steph du Toit, respectivamente. Entre el primer y segundo try de los sudafricanos en la segunda parte, Juan Martín Hernández conquistó 2 tantos más al convertir el try del debutante Emiliano Boffelli.

Este encuentro tendrá su revancha donde los argentinos esperan reivindicarse en Salta, Argentina el sábado 28 de este mes.

Formaciones y cambios:

Sudáfrica: Andries Coetzee; Raymond Rhule, Jesse Kriel, Jan Serfontein y Courtnall Skosan; Elton Jantjies y Ross Cronje; Uzair Cassiem, Jaco Kriel y Siya Kolisi; Franco Mostert y Eben Etzebeth (Cap); Coenie Oosthuizen, Malcolm Marx y Tendai Mtawarira.

Ingresaron: ST. 16′, Teven Kitshoff por Mtawarira; 20′, Pieter-Steph du Toit y Jean-Luc du Preez por Mostert y Kriel; 23′, Francois Hougaard por Cronje; 33′, Bongi Mbonambi, Trevor Nyakane y Damian de Allende por Marx, Oosthuizen y Serfontein; y 36′, Cuwrin Bosch por Jantjies;

Entrenador: Allister Coetzee.



Argentina: Joaquín Tuculet; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Leonardo Senatore, Tomás Lezana y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Enrique Pieretto, Agustín Creevy (Cap) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: PT. 14′, Javier Ortega Desio por Senatore. ST. 14′, Ramiro Herrera y Juan Martín Hernández por Pieretto y Sánchez; 16′, Matías Moroni por Orlando; 18′, Tomás Cubelli por Landajo; 20′, Julián Montoya por Creevy; 27′, Lucas Noguera Paz por Tetaz Chaparro; y 30′ Marcos Kremer por Lavanini.

Entrenador: Daniel Hourcade.

En los cambios que se hicieron, en el banco de los argentinos dos fueron con atención médica, Leandro Senatore con un esguince de ligamento interno en la rodilla izquierda (2-3 semanas de reposo) y Nahuel Tetaz Chaparro con un episodio de contusión con examen normal post partido pero que deberá ser nuevamente evaluado en Buenos Aires siguiendo el protocolo.