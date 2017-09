Goles partido Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán por la Superliga Argentina 2017 (2-0)

Google Plus

#SuperligaxFOX | Repasamos los momentos más destacados de la victoria de Vélez 2-0 ante Atlético Tucumán. pic.twitter.com/XyRjbnEDUM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de septiembre de 2017

Vélez y Atlético Tucumán se enfrentaron por última vez en la fecha 29 del Torneo de la Independencia, donde en territorio tucumano igualaron 1 a 1, donde Matías Vargas adelantó a los visitantes y Guillermo Acosta le dio cifras definitivas al pleito.

El árbitro que impartirá justicia en el partido Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán será el internacional Germán Delfino, quien se destaca por no dejar que se le escape de las manos el partido y seguramente no dudará en sacar la tarjeta indicada ante cualquier inconveniente.

El estadio donde se disputará este cotejo será en el histórico José Amalfitani, estadio donde hace años atrás Vélez se hacía fuerte, y con la nueva camada de jugadores jóvenes y experimentados, buscará volver a hacer sentir su cancha a sus rivales.

La noticia más relevante, por fuera de lo futbolístico en el Decano, pasa por la movida en las redes sociales por parte de los hinchas para que la Selección Argentina dispute su último partido de local en el Monumental José Fierro.

En Atlético Tucumán, en cambio, el jugador a seguir es Gervasio Nuñez, un ex jugador de Sarmiento de Junín con jerarquía y buena pegada que viene a complicarle la situación a la defensa del Fortín. El equipo tucumano sabe que si Nuñez tiene una jugada de pelota parada, incrementará sus chances de convertir un gol.

El arma más fuerte de Vélez es sin dudas Federico Andrada, un joven que por el momento no ha tenido lugar en River Plate, pero que ha cumplido en su paso por Quilmes y ha empezado encendido su paso por el Fortín. Alto, versátil, rápido, encarador, con buena pegada de media, corta y larga distancia, y una serenidad con la que pocos delanteros cuentan, será un gran problema para la defensa de los tucumanos.

En cuanto al historial, cabe destacar que en los 7 juegos que han disputado ambos equipos, Vélez ha salido victorioso en cinco de ellos y empatado los dos restantes, con lo cual la misión para este viernes del equipo de Ricardo Zielinski será cortar la mala racha ante el equipo bonaerense.

En tanto que la escuadra tucumana en su última visita la realizó en Paraná, donde su rival fue Patronato y el juego culminó 1 a 1 con un gol de David Barbona para los visitantes.

Remontándonos al último juego del elenco de Liniers en el José Amalfitani, hay que irnos a la última fecha del Torneo de la Independencia, donde el conjunto de Omar de Felippe igualó sin goles ante Temperley.

Por el lado visitante, el Decano también arrancó la Superliga por la senda del triunfo al ganar en el Monumental José Fierro por 2 a 1 con goles de Franco Sbuttoni y del inoxidable Luis Pulga Rodríguez al parejito Godoy Cruz de Mendoza.

Por el lado local, el Fortín viene de comenzar con el pie derecho el torneo al ganarle en condición de visitante a Tigre por 3 a 0 con un doblete de Maximiliano Romero y uno de Federico Andrada. Cabe destacar que en el medio de la semana, también disputó su juego por Copa Argentina, donde el ex River volvió a mojar para darle la victoria por la mínima ante Aldosivi de Mar del Plata y accedió a los octavos de final del certamen.

Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán juegan este viernes a las 19:05 en el marco de la segunda fecha de la Superliga.