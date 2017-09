Google Plus

Previa Vélez Sarsfield - Aldosivi: Para dar un paso más

A pesar de la fecha FIFA las competencias no dan descanso ya que en la noche del lunes, Vélez Sarsfield y Aldosivi se enfrentarán por 16avos de final buscando el boleto que los deposite en la próxima fase de la Copa Argentina.

El ganador de esta llave se enfrentará en los octavos de final a Huracán, quien venció a Colón de Santa Fe hace pocos días en La Paternal por 1-0 con el gol de Wanchope Ábila.

Viene de cazar al Tigre

El Fortín viene de un buen debut por la Superliga donde goleó por 3-0 a Tigre en el estadio José Dellagiovanna. En cuanto al comienzo en esta competencia, venció a Leandro N. Alem por la mínima con gol de Nicolás Delgadillo.

Debuts y dudas

En cuanto a la formación del equipo de Liniers, Omar De Felippe realizaría algunos cambios en comparación al partido frente al Matador. En el arco, César Rigamonti realizará su debut en lugar de Alan Aguerre, y en la defensa, Matías Pérez Acuña reemplazará a Fabián Cubero en el sector derecho.

En el sector ofensivo hay algunas dudas para el enfrentamiento ante el Tiburón ya que hay dos jugadores para un solo puesto y se lo disputan Jonatan Cristaldo y Maximiliano Romero. El Churry podrá jugar ya que hace pocos días llegó el transfer pero el Tigre, autor de dos goles ante el equipo de Caruso Lombardi, es otro de los candidatos para acompañar en la dupla junto a Federico Andrada.

A la espera del Nacional

Enfrente estará Aldosivi, uno de los equipos que viene de perder la categoría en el último torneo e intentará comenzar este semestre con el pie derecho ya que realizará su debut en el Nacional B el sábado 16 ante Santamarina. Pasando a sus partidos por Copa Argentina, en los 32avos eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2-1.

Omar De Felippe: "Hay que ser atrevidos"

El entrenador velezano habló en conferencia de prensa donde ya puso su foco en el partido ante el Tiburón: “Hay que ser atrevidos. No podés entrar a especular, tenés que mostrar tus armas. Obviamente hay que conocer al rival pero entrar convencidos de hacer lo del segundo tiempo ante Tigre. Esas dudas nos han llevado a perder partidos y las queremos evitar”.

Leandro Somoza: "La idea está clara"

Uno de los nuevos refuerzos del Tiburón dialogó sobre su llegada y los objetivos que hay en el club: “Me sedujo que hay un objetivo importante. El club tiene muchísimas ganas de volver rápido a primera y fue lo que me motivó a venir. La idea está clara. Acá se habla de volver a Primera División rápidamente y por eso no me costó definirme. Vi a los dirigentes convencidos de armar un plantel para ascender”

Supremacía fortinera

Si hacemos referencia al historial en Primera División, Vélez ganó dos de los cuatro partidos mientras que los dos restantes finalizaron empatados. Entre las máximas goleadas se encuentra el partido del Nacional 1976 donde el Fortín goleó por 4-1.

Vélez Sarsfield vs Aldosivi. Campeonato 2016/17. Fecha 11

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la undécima fecha del último torneo que se disputó. En esa ocasión no se sacaron diferencias en Mar del Plata marcando el segundo empate en el corto historial entre ambos equipos.

Jugadores convocados

Vélez Sarsfield: César Rigamonti, Alan Aguerre, Matías Pérez Acuña, Lautaro Giannetti, Fabián Cubero, Emiliano Amor, Fausto Grillo, Braian Cufré, Gastón Díaz, Leandro Desábato, Santiago Cáseres, Matías Vargas, Maximiliano Romero, Jonathan Cristaldo, Federico Andrada, Nicolás Domínguez, Fabricio Alvarenga, Nicolás Delgadillo y Luis Amarilla.

Aldosivi: Sebastián Moyano, Ismael Quilez, Ezequiel Parnisari, Franco Canever, Lucas Krupszky, Diego Villar, Leandro Somoza, Roberto Brum, Arnaldo González, Antonio Medina, Fernando Telechea, Matías Vega, Iván Centurión, Emanuel Iñiguez, Esteban Orfano, Federico Domínguez, Nahuel Yeri, Jonatan Benedetti y Nicolás Franco.

Posibles formaciones Vélez Sarsfield vs Aldosivi

Vélez Sarsfield: César Rigamonti; Matías Pérez Acuña, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo y Braian Cufré; Gastón Díaz, Leandro Desábato, Santiago Cáseres y Matías Vargas; Maximiliano Romero o Jonathan Cristaldo y Federico Andrada. DT: Omar De Felippe.

Aldosivi: Sebastián Moyano; Ismael Quilez, Ezequiel Parnisari, Franco Canever y Lucas Kruspzky; Diego Villar, Leandro Somoza, Roberto Brum y Arnaldo González; Antonio Medina y Fernando Telechea. DT: Walter Perazzo.