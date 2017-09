De Felippe: "Hay que ir partido a partido"

Google Plus

De Felippe ya piensa en Aldosivi y Atlético Tucumán. Foto: Goal.

Vélez comenzó una nueva temporada de manera soñada tras la goleada por 3-0 ante Tigre en el inicio de la Superliga pero su técnico, Omar De Felippe, lejos de relajarse, aseguró durante esta tarde por Am890 que ya piensa en el próxima rival y en continuar este camino.

Sobre el encuentro contra el Matador, De Felippe declaró: "El partido no lo gané yo. El segundo tiempo los chicos hicieron lo que tenían que hacer, tener la personalidad de seguir jugando el partido. El primer tiempo nos confundimos un poco por la cancha, dividimos muchas pelotas y no era el camino. Este triunfo nos sirve para seguir mejorando".

"Los chicos tienen que prepararse porque el día que les toca tienen que rendir a Vélez".

Pero a pesar de esta contundente victoria, el entrenador afirmó: "Hay que ir partido a partido. Hay que ponerse las pilas contra la gente de Aldosivi por la Copa Argentina que es algo que nosotros estamos muy atentos y queremos tratar de pasar esta fase también. Todos los partidos son difíciles, pero creemos en estos pibes que sigan creciendo y no perder el foco. Los tres puntos nos vinieron bien. El equipo mostró algunas cosas interesantes en el segundo tiempo pero sabemos que eso es difícil por eso hablo mucho con los chicos y tratamos de bajar un poco los decibeles y seguir trabajando y tratar de pensar en el equipo que viene".

Precisamente ante el equipo de Victoria, Vélez puso en cancha un total de 14 futbolistas, 13 de ellos de las inferiores del club. Con esto en cuenta, su técnico analizó: "No me siento el dueño de los chicos. Vélez se ha nutrido históricamente de ellos y es lo que hice apenas llegué. Dos integrantes de nuestro cuerpo técnico son Lucas Pagano y Guido Thompson que conocen a los chicos también. Queremos hacer las cosas ordenadamente y con el tiempo necesario y no traer al pibe para exponerlo".

"Estoy conforme con los refuerzos. Le he dicho a la dirigencia que por ahí me hubiera gustado dos más".

Ya pensando en los próximos compromisos ante Aldosivi y Atlético Tucumán, comentó: "Estamos evaluando algún cambio para el lunes porque el viernes nos toca Atlético Tucumán, así que veremos como están. Esa semana fue muy larga, ahora de cuatro días con dos partidos en cinco días, siempre con la responsabilidad de intentar ganar en ambos partidos".

Gonzalo Bergessio y Jonatan Cristaldo, dos refuerzos de peso, aún no han debutado, pero el técnico los espera: "Bergessio está mejorando de su lesión. Está cada día un poco mejor pero aún no ha trabajado en el campo. Cristaldo tiene muchas ganas, estamos contentos por el compromiso que manifiesta con los chicos, con el equipo y con la institución. Hoy hablé un rato con él para ver si puede tener unos minutos el lunes, esa es mi intención. Ojalá esta semana les sirva para seguir mejorando".

El plantel velezano seguirá entrenando hasta el día previo a su choque frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Se espera que este viernes, De Felippe ofrezca una conferencia de prensa en la Villa Olímpica.