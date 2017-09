De Felippe: "Estoy muy satisfecho pero hay que mantener los pies sobre la tierra"

Google Plus

Omar de Felippe antes de comenzar el encuentro l Fuente: Ole

La Superliga trajo muchos nervios tanto para los jugadores como a los distintos cuerpos técnicos. Sin embargo, uno tenía que romper el hielo y de eso se encargo Vélez.

No solo le dio el comienzo a este nuevo campeonato sino que lo hizo con el pie derecho. Gracias al doblete del jóven de tán solo 18 años, Maxi Romero y un tercer gol de Andrada, la victoria se iría para Liniers.

Omar de Felippe

Luego de la victoria, su entrenador, Omar de Felippe habló al respecto y afirmó: "Hay que tener paciencia. Es importante empezar ganando, pero no hay que confiarse. Para que el equipo crezca, hay que ir de a poco y apoyar a los chicos. Es un partido recién, estoy muy satisfecho pero hay que mantener los pies sobre la tierra y el perfil bajo".

También comentó cómo vio el juego y que similitudes tuvieron respecto a los comandados por Caruso Lombardi: "Los dos equipos teníamos miedo de cometer errores en el fondo. Por suerte, nosotros nos tranquilizamos y jugamos un buen partido".

En cuanto a los primeros 45' el entrenador expresó: ''En el primer tiempo no me fui conforme y se los hice saber a los jugadores". Mientras que de la segunda parte concluyó: "En la segunda parte logramos presión alta, crecieron las individualidades y fuimos muy contundentes. Trataremos de seguir creciendo".

Maxi Romero

Pero no solo habló De Felippe sino que también lo hizo la estrella fortinera de la noche. Hablamos de Maxi Romero, dueño de dos de los tres goles convertidos esta noche, que dejó en claro que el segundo le encantó: "Todos los goles valen uno, pero el último fue el más hermoso. No era fácil definir ahí, pero me salió".

También fue autocrítico: "Creo que todo el equipo en una pretemporada muy buena. Nos rompimos el lomo, como dicen. Es más de lo que esperábamos lo que jugamos ante Tigre. Me faltan muchas cosas para mejorar, soy chico. Tengo 18 años y mucho por delante", manifestó el atacante.