Borrón y cuenta nueva

Práctica de fútbol de este lunes (Foto: @catigreoficial).

Un duro golpe en casa. Vélez fue superior y goleó 3-0 al Matador en Victoria, lo que fue el debut de la Superliga. Había una gran expectativa por el estreno oficial de un plantel prácticamente nuevo, sin embargo se notó que falta ajustar aspectos tácticos (sobre todo defensivos, el principal problema en el torneo pasado) y que no hay demasiado margen de error, ya que los promedios empiezan a preocupar nuevamente.

Los dirigidos por Ricardo Caruso Lombardi comenzaron esta semana trabajando en el Hindú Club, para olvidar rápidamente el mal inicio ante el Fortín. En el próximo fin de semana no habrá rodaje oficial, debido a la jornada de Eliminatorias, por lo que para no perder ritmo futbolístico, este miércoles Tigre disputará un amistoso contra Aldosivi (equipo que descendió a la B Nacional la pasada temporada y donde se encuentra el ex Tigre Emiliano Ellacópulos) y el sábado se las verá ante All Boys.

A horas del arranque del torneo, se marcharon tres jugadores que si bien venían jugando para los conjuntos alternativos en los amistosos preparativos, eran variantes fuertes,como Mariano Echeverría, Erik Godoy y Javier García. Al mismo tiempo, se abrocharon más refuerzos, caso Renzo Spinaci, y los que estaban a prueba Facundo López, Esteban Giambuzzi y Rodrigo Chao; a la espera de la firma del arquero Federico Crivelli y del volante ex Defensa Nicolás Bertocchi. Variantes no le faltan al DT, que trajo más de 22 caras nuevas.

El próximo escollo tigrense será nada menos que Chacarita, el 10 de septiembre, en San Martín, lo que será el reencuentro con el Funebrero tras siete años. Una oportunidad ideal para comenzar con un despegue futbolístico y, sobre todo, con el fin de empezar a sumar puntos que cotizan oro.