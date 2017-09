Arranque para el olvido

Google Plus

El primer once: Chiarini; Niz, Rodríguez, Bojanich, Abero; Caire, Galmarini, Pereira, Depetris; Luna y Straqcualursi (Foto: @Catigreoficial).

Tigre llegaba al arranque del torneo con mucha ilusión y necesidad de sumar muchos puntos y hacer una gran campaña. Pero también es verdad que si uno se pone a repasar el plantel actual muchos llegaron en este mercado de pases por pedido del DT Caruso Lombardi y el incorporar muchos jugadores también lleva un proceso de conocimiento y adaptación al club.

Tal vez eso le pesó a varios de los refuerzos que no tienen pasado en el club, un primer tiempo bueno con varias llegadas pero sin estar fino en la definición, y el segundo tiempo fue muy chato y Vélez fue punzante con los "pibes" y logró ponerse 3 a 0 en el marcador. También vale recordar que al actual plantel se le fueron jugadores importantes como Castro, Diego Morales, Erik Godoy, Javier García, Mariano Echeverría; jugadores importantes dentro del once titular o dentro del grupo como fue Echeverría en el último tiempo alentando sea titular o no.

Tigre va tener que reaccionar rápido a esta dura derrota de local. Está bien que el torneo es largo y hay mucho margen todavía pero la próxima fecha vs Chacarita (un clásico para el hincha) se jugará en la fecha que viene en San Martín, fecha que se disputará después de la Fecha FIFA.

El equipo tuvo un buen primer tiempo y un flojo complemento, mostrando las flaquezas defensivas, que fue una flagelo en el torneo pasado. Caruso necesitará mejorar rápidamente porque si no reacciona velozmente, va a empezar a crecer la desesperación con que los promedios empiezan a acechar al equipo. Es la obligación de sumar muchos puntos para al corto tiempo estar relajado porque se van los puntos de una gran campaña (2015, con Alfaro) o sufrir gran parte del torneo haciendo cuentas con los números, esto último es lo que ningún hincha de Tigre quiere ni pensar en que ocurra.