Tigre cerró su pretemporada

Foto: Tigre Oficial.

Los encuentros, que debían jugarse el sábado pero que se suspendieron por lluvias, comenzaron a las 9:30 hs de este lunes y fueron con acceso a la prensa y al público. El primer partido lo jugaron los titulares formando con estos once: Julio Chiarini; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gaston Bojanich, Mathías Abero; Rodrigo Depetris, Martin Galmarini, Hamilton Pereira, Matías Pérez García; Lucas Janson y Denis Stracqualursi. Tres cambios con respecto al último once titular que jugó vs Defensa y Justicia: Abero por Maximiliano Caire, Matías Pérez García por Iritier y Janson por Carlos Luna. Para destacar fue el primer amistoso que se pudo ver a Matías Pérez García desde el arranque en el once titular (recordemos que MPG10 volvió al Matador luego de 3 años de haber jugado en la MLS). El partido finalizó 1 a 1 goles de Denis Stracqualursi para Tigre y Agustín Auzmendi puso el empate final para Ssuso.

En segundo turno llegó el momento de ver a los suplentes de ambos conjuntos y Caruso Lombardi decidió parar a este once: Javier García; Esteban Giambuzzi, Hamilton Pereira, Juan Carlos Blengio, Rodrigo Chao; Maximiliano Caire, Jacobo Mansilla, Daniel Imperiale, Ivo Hongn; Lucas Passerini y Ramón Mierez. Diferenciándose de lo que fueron los titulares en el caso de los suplentes sí consiguieron un triunfo: fue 2 a 0 goles de Ramón Mierez y Jacobo Mansilla para cerrar el último amistoso antes del comienzo del torneo de la mejor manera.

Ricardo Caruso Lombardi ahora tendrá que enfocarse plenamente en lo que será el armado del posible once que en solamente tres días va a enfrentar a Vélez Sarfield en el José Dellagiovanna en lo que será el debut en la nueva Superliga este viernes.