Estreno de la nueva piel de Tigre

Así lucirá el equipo en la próxima temporada (Foto: Tigre Oficial)

Un buen día soleado, sumo también para que sea aun más amena la presentación de las nuevas camisetas que se utilizarán durante este 2017. El evento comenzó a las 14:00 hs en el local Joma ubicado en Avenida Fondo de la Legua, en Martínez.

A partir de las 15:00 hs aparecieron los jugadores Mathías Abero (refuerzo de este último mercado), Martín Galmarini (referente del club), Luna (referente del club) y para completar los jugadores presentes Denis Stracqualursi y Matías Pérez García (ambos volvieron al club luego de varios años). Asimismo, estuvo presente el humorista Eber Ludueña.

Joma es una marca internacional de firma española que patrocina a varios equipos de las mejores ligas europeas, tales como Villarreal F.C., Espanyol de Barcelona, Sampdoria, Empoli, Swansea City, las selecciones de fútbol de Rumania y Honduras; entre otros.

Todos desfilaron mostrando las nuevas casacas y por último salió Ricardo Caruso Lombardi quien fue bastante aplaudido por el público presente, ahora lo único que falta es esperar a que llegue el comienzo del torneo para hacer el gran debut oficial de la nueva indumentaria.

Un equipo que necesitará urgentemente cambiar la cara y hacer una buena campaña para dejar atrás el último campeonato flojo que se tuvo, un plantel prácticamente nuevo el que armo Ricardo Caruso Lombardi con tantos refuerzos y puede ser que aún lleguen más. Recordemos que el Matador debutará el viernes 25 a las 19:05 hs ante Vélez Sarsfield en el José Dellagiovanna. También vale recordar un partido de mucha importancia (que hace mucho tiempo no se jugaba por no coincidir ambos en la misma categoría), para el hincha como el clásico vs Chacarita que se jugará en la fecha 2 en cancha del Funebrero, partido que siempre tuvo mucha "pica" y lamentablemente tuvo varios heridos en los enfrentamientos entre las hinchadas.