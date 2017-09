Amistoso con sabor a poco

Google Plus

Imagen del segundo amistoso que disputó el Gasolero frente a Comunicaciones. Foto: Vavel

No fueron buenos los resultados de los dos encuentros que disputó el Gasolero contra Comunicaciones esta mañana en el Predio de Los Pasteleros pero si hay algo que entender para que no alerte la preocupación es que, Gustavo Álvarez se encuentra buscando alternativas y probando a los nuevos refuerzos para poder consolidar un once que lo lleve a mantener la categoría una vez más y pelear lo más arriba que se pueda en la tabla cuando comienze la Super Liga.

A diferencia del Celeste, Alejandro Orfila, director técnico de Comunicaciones paró a los titulares que no tuvieron descanso, ya que, hace menos de 10 días disputó la final tan polémica contra Deportivo Riestra por el ascenso a la Primera B Nacional. Mientras que el Cartero mantiene una base, Temperley cuenta con varias bajas y así mismo altas que lleva a un recambio en donde primero los jugadores se tienen que terminar de conocer dentro de la cancha, por eso es que los resultados en los amistosos en este momento quedan de lado.

En el primer amistoso Temperley acumuló varios errores en la defensa que fueron determinantes a la hora de mirar el resultado, ya que, dos llegaron a ser gol del equipo contrario. El primero tras un pase al medio desde el aire donde quedó solo Rodríguez Seguer para abrir el marcador, luego Rose de un gran disparo desde afuera del área marcó el segundo y por último Alexis Zárate intentó darle un pase a Gastón Aguirre pero el destino fue otro, a los pies de Salazar que quedó solo y le picó la pelota por arriba a Josué Ayala que por más que intentó no llegó a tocarla.

El descuento lo convirtió Adrian Scifo en el segundo tiempo tras un córner de Emiliano Ozuna, le pegó de volea en el aire y así marcó el último gol para que el resultado final quedase 3 a 1 a favor de Comunicaciones.

El primer equipo formó de esta manera, sin variantes: Josué Ayala; Adrián Scifo, Gastón Aguirre, Williams Riveros, Gonzalo Escobar; Maximiliano Lugo, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo; Ezequiel Montagna, Juan Sánchez Sotelo y Emiliano Ozuna.

El segundo equipo fue de mayor a menor, distinto al primero que en el primer tiempo no pudo dominar en ningún momento al Cartero pero si lo hizo en el segundo tiempo. El primer gol no tardó en caer en el primer tiempo gracias a un error del arquero Leandro García que no pudo retener una pelota fácil por el piso, Gaspar Gentile aprovechó el rebote y definió por encima del arquero para marcar el 1 a 0. En el segundo tiempo aparecieron las desatenciones bien aprovechadas por Comunicaciones que por esta vía descontó con gol de Alexis Vaiani para marcar el 1 a 1 final, tras recibir una gran asistencia por el medio de los defensores centrales del conjunto de Turdera.

El segundo equipo formó de esta manera, también sin variantes durante el encuentro: Leonardo De Bortoli; Marcos Pinto, Ignacio Bogino, Nicolás De Martini, Fernando Asmar; Rodrigo De Ciancio, Adrián Arregui, Sebastián Martelli; Marcos Figueroa, Ramiro Costa y Gaspar Gentile.