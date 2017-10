Marcelo Bielsa: "Me dio tanta alegría por el grupo de jugadores"

Google Plus

Bielsa actualmente busca el rendimiento en Lille.Foto: Web

La clasificación a la próxima Copa del Mundo es el tema en la semana, debido a la sufrida clasificación en las eliminatorias y triunfo frente a Ecuador. El día jueves con la prensa francesa dialogó, un ex entrenador de la celeste y blanca, Bielsa comentó su contento ante el boleto a Rusia: "Me dio tanta alegría por el grupo de jugadores, que lo merecía, y por los más débiles, que tienen en el fútbol la fuente de alegría más significativa porque no cuesta nada"

El actual técnico de Lille estuvo en el banco de suplentes de Argentina desde el 1998 al 2004, sacando el 66% de efectividad. Las preguntas estaban a la orden de los presentes y cuando fue consultado sobre la preparación de los jugadores para la próxima competición dijo:"Haber resuelto la llegada a Rusia va a descomprimir todo el talento que tiene el plantel".

En más de una ocasión el actual adiestrador Jorge Sampaoli dejó en claro su espejo por "El Loco", pero el rosarino le tiró flores a Sampaoli diciendo "es mejor que yo", con respecto al hombre nacido en Casilda. En los últimos tiempos al elenco albiceleste es criticada por las tres finales perdidas: "Que Argentina haya llegado al Mundial me dio una absoluta felicidad, por la alegría del pueblo y por la duda que se posa sobre el mejor jugador del mundo cuando la Selección no logra despegar toda su potencial. Había una presión muy grande, desmedida e injusta sobre un plantel que jugó tres finales, que no es poco".

Bielsa salió a la defensa de una de sus ex escuadra dirigida. Y actualmente sus principal objetivo es levantar a su equipo actual: ocupa la posición 18 en la Ligue 1 de Francia, con apenas 5 puntos en 7 partidos disputados, en la próxima fecha recibe a Troyes el día sábado desde las 15 hs de Argentina.