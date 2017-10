Lucas Biglia: "Si me das a elegir un nueve, prefiero a Higuaín"

Google Plus

Biglia se destacó en el partido ante Ecuador. Foto:Web

Una vez finalizada la sufrida clasificación para la próxima Copa del Mundo, enfrentó los micrófonos Lucas Biglia y dejó sus primeras impresiones por el boleto a Rusia 2018. Sobre esto comentó: "Tenemos sed de revancha y sigue la espina perdida por las tres finales pérdidas". La celeste y blanca intentará alcanzarle con la gloria en la próxima cita y puede ser la despedida de una nueva generación.

El hombre del Milán pidió por el regreso de Gonzalo Higuaín y manifestó por el delantero: "Si me das a elegir un nueve prefiero a Higuaín,se merece un Mundial más. Por sobre todas las cosas por ser buena personal y un brillante profesional". En las últimas citaciones no figuró el nombre del jugador de la Juventus y apareció en la nómina Mauro Icardi acompañado de Darío Benedetto, éste último de una sólida actuación en el ataque nacional. Cuando fue consultado por el DT albicelete, Jorge Sampaoli dijo: "Hay que reconocer, agarró un fierro caliente y nunca se lavó las manos, ni le echó la culpa a nadie", el mediocampista no dudó en elogiar al sucesor en el puesto de Edgardo Bauza.

Para finalizar dio sus impresiones por las finales pérdidas a esto sentenció: "Luego de esas finales, a varios se les ocurrió por la cabeza de dar un paso para el costado". Ahora buscarán en Rusia la revancha personal y puede ser el adiós de varios jugadores, entre esos Javier Mascherano.