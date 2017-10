El único héroe en este Lio

Messí se lo muestra ilusionado con la Celeste y Blanca.Foto: Vavel-Argentina

Antes de empezar necesitamos responder unas preguntas previas: ¿ Por qué se lo critica cuando no canta el himno?¿Le dirías pecho frió a un jugador, en rechazar a la mejor selección del mundo cómo España por su país?¿ Por qué rinde mejor en el Barcelona y en la Selección a veces no?. Las respuesta a todo esto la tiene Lionel Messi, parece haber pasado mucho tiempo de su debut allá por el 2005 con la camiseta nacional y en aquella ocasión se fue expulsado por roja directa ante Hungría.

Pero a veces los argentinos no nos damos cuenta la suerte de tener al mejor jugador del mundo, jugando con nuestra selección y hablamos sin saber o todas las derrotas de caen a uno solo y no al equipo en líneas generales. Parece haber sido lejano aquellas declaración suyas cuando renunciaba a la Selección, luego de perder la final de la Copa América Centenario, en 2016, y no fue hace exactamente un año atrás.

Pero en esta vida nadie es perfecto y si bien se lo discriminó por errar su penal en la (segunda) final ante Chile, todos quieren ganar sea como sea y hoy en día el fanatismo está a la orden del día. Una parte de la sociedad se movilizó en búsqueda de conseguir la continuidad del astro y lo consiguieron porque en el fútbol o en la vida siempre te dan revancha por eso ese sabor tiene Messi.

Y cuando la soga está atada al cuello es la hora de desaparecer a los fantasmas y ponerse como capitán el elenco al hombro en los momentos decisivos, en el partido con Ecuador fue una muestra de carácter de La Pulga por sus tres goles y siendo el máximo goleador de la historia de Argentina superando a Gabriel Batistuta en la nómina. A veces en muchas ocasión fue criticado por su bajo rendimiento ante Alemania en la final del mundo 2014 y en las dos Copa América del 2015 y 2016 perdidas en manos de Chile, pero siempre hay una nueva oportunidad para creer y ilusionarse más de cara a Rusia 2018 porque hay material de sobra, cuando todos se ilusionaban un mundial sin él y comenzaba las gastabas, el rosarino clasificó a Argentina a un nuevo mundial.

Hay una frase de Ciro y los Persas" Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver", .laro está donde va la Albiceslete los estadios se colman para observar en acción al mejor jugador del planeta. "La pelota siempre al diez que ocurrirá otro milagro", le queda perfecta ese texto a Messi y el presidente de la FIFA Gianni Infantino, lo elogió diciendo: "Un Mundial sin Messi, no es Mundial" se rindió a los pies del crack nacional.

Hoy en día se puede decir muchas cosas suyas, pero hay una especial y es PERDÓN LIO, NO SABEN LO QUE DICEN. Nunca se critica a alguien, sin dar motivos previos o porque no triunfan, recordemos que rechazó a España nada menos para ser convocado por su país o no hay su actitud de no cantar las estrofas del himno nacional en cada partido de la celeste y blanca.

En el partido con Ecuador fue una clara señal del hombre de Barcelona, hay muchas gente agradecida a Messi y lo demuestran en cada actuación de la escuadra comandada por Jorge Sampaoli. Seguramente veremos estadios de Rusia colmados en cada presentación albiceslete solamente por tener de cerca al crack rosarino o hay gente de ser capaz de meterse al campo de juego para pedirle fotos o un recuerdo, porque en cada ser humano "La humildad, lo hace más grande a cada uno" y eso es otra de las cosas destacas suyas.

Ojalá sea la cuarta la vencida para alcanzar la gloria con su país y intentará buscar el objetivo y el único titulo en su exitosa carrera profesional.

GRACIAS LIONEL ANDRÉS MESSI POR TODO, PERDÓN POR TAN POCO.