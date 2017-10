Ecuador vs Argentina en vivo y en directo online por Eliminatorias Sudamericanas

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Ecuador vs Argentina en vivo por la 18º fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2018. ¡Comenzamos la transmisión a las 20:30!

Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi; Javier Mascherano, Lucas Biglia, Eduardo Salvio, Marcos Acuña; Lionel Messi, Ángel Di María; Darío Benedetto.

Ecuador: Máximo Banguera; Andrés López, Robert Arboleda, Darío Aimar y Cristian Ramírez; Alfredo Intriago, Jefferson Orejuela, Renato Ibarra y Romario Ibarra; Enner Valencia y Roberto Ordóñez.

En relación al último partido, Jorge Sampaoli realizará dos cambios en la Albiceleste. Federico Fazio y Eduardo Salvio ingresarán por Éver Banega y Alejandro Gómez, transformando el esquema a un 3-4-2-1.

Del lado de Ecuador, Jorge Célico tendrá que hacer dos variantes y de forma obligatoria. Antonio Valencia y Michael Arroyo serán reemplazados por Andrés López y Romario Ibarra.

Argentina vs Ecuador en vivo

Del lado albiceleste, Jorge Sampaoli declaró en conferencia de prensa tras la paridad ante Perú: “Estimo que todas las selecciones jugarán a ganar en la última fecha, pero te repito, dependemos de nosotros, si ganamos en Ecuador, clasificamos e iremos por eso”.

Jorge Célico, entrenador de la selección ecuatoriana, habló previo al partido y manifestó: "Independientemente de estar afuera del Mundial, tomaremos el partido con la mayor responsabilidad por el bien del fútbol. Haremos el mayor esfuerzo para que los hinchas se vayan contentos y orgullosos. Eliminar a Argentina es una posibilidad de poder reivindicarnos".

Antonio Valencia fue uno de los jugadores del Tri que brindó su testimonio antes del encuentro ante la Albiceleste: “Si juego en el futuro, lo haría por mis condiciones y no por mi nombre. Hay chicos que pasan momentos muy lindos en sus clubes y no me gustaría taparlos”.

Argentina tiene diferentes formas de conseguir el boleto para la próxima Copa del Mundo. Además de su propio resultado, puede llegar a depender de los otros partidos que se den en este cierre de Eliminatorias.

Para entrar directamente al Mundial, Argentina debe ganar y esperar que Perú y Colombia empaten, o que Chile empate o pierda. Otro de las opciones es que si Argentina y Perú ganan, la Albiceleste debe hacerlo por un gol más que los incaicos.

En caso de la igualdad hay muchas variantes pero ahí dependería de otros resultados. En este caso necesitaría que Colombia triunfe y que Paraguay no sume de a tres. También, que Chile caiga por dos o más goles.

Si Argentina pierde ante Ecuador, solamente podría ir al repechaje ante Nueva Zelanda en caso de que Paraguay no le gane a Venezuela y Perú pierda ante Colombia por una diferencia mayor al resultado de la Albiceleste.

La tabla de goleadores de las Eliminatorias está liderada por el uruguayo Édinson Cavani con 9 goles y lo siguen Felipe Caicedo y Alexis Sánchez con 7. Más atrás vienen Neymar y Arturo Vidal con 6.

En la tabla de posiciones, el líder es Brasil con 38 puntos, siendo el único seleccionado clasificado al Mundial por Conmebol. El escolta es Uruguay con 28 unidades y Chile junto a Colombia tienen 26 puntos. Argentina está 6º con 25 y Ecuador se encuentra 8º con 20.

Esta será la primera vez que diriga a Argentina y a Ecuador en estas eliminatorias. Por esta competencia estuvo presente solamente una vez en el empate entre Uruguay y Venezuela.

El árbitro designado para el partido de Argentina frente a Ecuador es el brasileño Anderson Daronco. Sus asistentes serán Alessandro Rocha, Fabricio Vilarinho y Rodolpho Topski. Integra el grupo de réferis internacionales desde 2014.

Este escenario fue inaugurado el 25 de noviembre de 1951 y está al norte de Quito a 2780 metros sobre el nivel del mar. Entre los equipos de la primera división, El Nacional y Universidad Católica disputan sus partidos de local. Fue sede de la final de la Copa Libertadores 2016.

El lugar donde se realizará el partido entre Argentina y Ecuador será en el estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la capital del país ecuatoriano y que cuenta con una capacidad para 38.500 espectadores.

El jugador a seguir en Argentina es Darío Benedetto. El actual delantero de Boca Juniors fue el goleador en el último torneo argentino y actualmente lidera la tabla de goleadores en este campeonato. Este partido será el tercero vistiendo la camiseta celeste y blanca.

El jugador a seguir en Ecuador es Enner Valencia. El delantero de 27 años suele desempeñarse en varias posiciones de la cancha y ahora viste la camiseta de Tigres tras su paso por el fútbol inglés. Su último gol con la selección ecuatoriana se lo marcó a Perú por estas eliminatorias.

En los últimos tres partidos de la Albiceleste no pudo obtener la victoria en ninguno de ellos. En los tres cotejos sumó de a un punto en los cuales igualó ante Venezuela, Uruguay y Perú.

En cuanto al desarrollo de Ecuador en sus últimos partidos, fue derrotado en los últimas tres ocasiones. Como local perdió ante Perú por 2-1 y en condición de visitante fue por 2-0 ante Brasil y por 2-1 ante Chile.

En octubre de 2015, Ecuador se llevó los tres puntos de Buenos Aires por la primera fecha de estas Eliminatorias. Con los goles de Erazo y Valencia, vencieron a la Albiceleste por 2-0.

Luego, en marzo del mismo año estos dos seleccionados se enfrentaron en Estados Unidos. En ese amistoso, Argentina ganó por 2-1 con los goles de Agüero y Pastore, mientras que Bolaños descontó para Ecuador.

El antepenúltimo cotejo entre estas dos selecciones fue en 2013. Este amistoso se desarrolló en New Jersey y en esa ocasión igualaron sin goles.

Las máximas goleadas son a favor de Argentina donde el resultado más abultado se dio en 1942. Por el campeonato sudamericano, la Albiceleste goleó en Montevideo por 12-0. La goleada más reciente se dio en 2012 donde el conjunto celeste y blanco ganó por 4-0, justamente por Eliminatorias.

En el historial se registran 33 partidos entre ambos seleccionados. Argentina lleva la ventaja con 18 triunfos mientras que Ecuador lo hizo en 5 ocasiones y los 10 partidos encuentros restantes culminaron en empate.

Una estadística no tan favorable para Argentina se refiere a sus goles a favor ya que la última vez que anotó más de dos goles por estas Eliminatorias fue en la fecha 12 ante Colombia en la cual ganó por 3-0.

Ecuador intentará quebrar con la racha negativa que lleva hasta el momento en estas Eliminatorias. El seleccionado dirigido por Jorge Célico perdió cinco partidos en forma consecutiva y no consigue los tres puntos desde la fecha 12.

Tras dos empates consecutivos, Argentina recibió a Perú en la mítica Bombonera y a pesar de las llegadas del local, igualaron sin goles en la noche del jueves ante el seleccionado dirigido por el argentino Ricardo Gareca.

Ecuador cayó en el último partido que disputó y lo hizo ante el seleccionado chileno. Con los goles de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, la Roja venció por 2-1 a la Tri. Romario Ibarra descontó para la visita.

Argentina se juega su última chance para conseguir el boleto a la próxima Copa del Mundo a disputarse en Rusia. Por el momento, se encuentra afuera de la zona de clasificación pero depende de sí misma ya que en caso de obtener la victoria se asegura al menos el repechaje ante Nueva Zelanda.

Ecuador recibirá a la Albiceleste en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con el objetivo de quebrantar su racha negativa de cinco derrotas consecutivas. Sin chances de clasificar al Mundial, la Tri va en la búsqueda de los tres puntos en su propia casa.