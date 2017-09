Jorge Sampaoli: "Nos llevamos un sabor amargo"

Google Plus

Sampaoli hizo su debut oficial como entrenador de la Albiceleste | Foto: Reuters

Argentina se llevó un punto de Uruguay tras empatar sin goles ante la Celeste en el estadio Centenario. Tras la paridad en suelo charrúa, Jorge Sampaoli, quien hizo su debut oficial como entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa.

"No esperábamos que Uruguay juegue tan atrás. La intención estuvo clara y la puso Argentina pero me hubiera gustado que el equipo fuera más vertical. El tránsito del partido nos hizo que no seamos tan profundo y el rival se sintió más cómodo", analizó el entrenador de la Selección Argentina.

"Me gustaron las intenciones. Creo que va a llevar un tiempo pero estoy satisfecho por eso".

Continuando con su análisis de lo sucedido, agregó: "Nosotros necesitábamos ganar por la situación que tenemos en la tabla. El rival cerró los caminos y se nos complicó. La búsqueda nuestra fue intensa, pero por momentos nos faltó profundidad. La evaluación es que nos llevamos un sabor amargo".

El ex dt de Sevilla también dio su punto de vista sobre el tridente ofensivo de Argentina: "Los tres intentaron. Hubo un par de jugadas muy buenas de Messi-Dybala en el primer tiempo, la jugada del penal que podría haber sido cobrado o no de Icardi, y creo que Messi estuvo enorme, la verdad que hizo un partido muy bueno".

Por último, Sampaoli cerró: "Son resultados que por ahí seguramente van a sorprender cada fecha. Necesitamos seguir ganando los próximos partidos para tener chances. Esperamos que con Venezuela no lo jueguen once adentro de la cancha sino 40 millones de argentinos. Vamos a necesitar el apoyo de toda la gente”.