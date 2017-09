Barcelona debuta en liga

Google Plus

Messi en acción frente al Betis. Foto: El Correo Web

Este domingo en el Camp Nou desde las 15:15 de Argentina (20:15 en Catalunya), Barcelona y Betis debutan en la Liga Santander de España 2017/18. El conjunto blaugrana quiere dejar atrás una pretemporada que fue realmente para el olvido, ya que perdió a Neymar y no incorporó a nadie de peso, pagándolo en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid, donde fue muy superado en un 5 a 1 global.

Todo lo negativo puede ir quedando atrás si el equipo de Ernesto Valverde, puede volver a lo que supo ser y empieza la competencia sumando de a 3 puntos frente a un modesto Betis, que a pesar de haber terminado de mitad de tabla para abajo la última temporada, sabe de hazañas y de ganarle a los más grandes, por lo que tratará de llevarse un buen resultado a casa.

El Barcelona tendrá desde el inicio a Lionel Messi, mientras que Mascherano es una clara variante si no llega a ser de la partida Gerard Piqué, ya que el español arrastra una molestia muscular y si no puede estar, será el Jefecito quien lo haga desde el arranque. El mejor jugador del mundo también extraña a Neymar y en este inicio liguero tampoco estarán para acompañarlo Luis Suárez y Andrés Iniesta, por diferentes lesiones, y sumado a que Paulino, flamante refuerzo, no cuenta con el Transfer, los que se ganaron un lugar para abastecer al 10 son Sergi Roberto en el mediocampo y Deulofeu junto a Paco Alcácer en el ataque.

Vale destacar que el ambiente del Estadio Camp Nou seguramente sea muy distinto al que conocemos normalmente por la situación que vive la sociedad en el país, tras los episodios de terrorismo sufridos la última semana, que serán fielmente recordados en el minuto de silencio previo al juego, pero seguirán durante toda la jornada y con expresos pedidos de paz.