Las cartas de gol: Denis Stracqualursi e Ignacio Scocco

Google Plus

Denis Stracqualursi e Ignacio Scocco, las cartas de gol de Caruso Lombardi y Marcelo Gallardo. FOTO: Web.

La jornada del domingo de la Superliga Argentina la cerrarán Tigre y River Plate, en Victoria. Marcelo Gallardo, al no tener copa en la semana, podrá contar con su once ideal. Caruso Lombardi y en Victoria aún no obtuvieron triunfos en lo que va del campeonato y la gente comienza a cuestionarlo, ya que el polémico director técnico trajo 28 refuerzos para esta temporada. Ambos equipos, por diferentes realidades, buscarán el gol. Desde aquí, analizaremos los delanteros principales de los dos equipos: Denis Stracqualursi e Ignacio Scocco.

Denis Stracqualursi volvió al fútbol argentino luego de su paso por el fútbol de Ecuador vistiendo la camiseta de Emelec, y por Colombia, defendiendo los colores de Independiente de Santa Fe. Stracqua es la carta de gol de Caruso Lombardi para esta etapa en Tigre. Es un delantero de grandes condiciones físicas. Su corpulencia física y su altura lo hacen un centro delantero de temer. Atentos deberán estar en la marca los centrales de River Plate. En su primera etapa en el Matador, metió 21 goles en la temporada 2010/11 y fue él goleador del Apertura '10. Desde su regreso, aún no anotó y quiere romper la sequía.

Ignacio Scocco llegó a River Plate en este invierno, luego de sonar fuerte en varios mercados de pases anteriores. El ex Newells convirtió 8 goles en 9 partidos disputados con La Banda, incluyendo la fantástica actuación ante Wilstermann, donde marcó 5 veces. Nacho es un delantero que sabe llegar a punto de definición como centro delantero, aunque si se requiere sabe acomodarse unos metros más atrás, e incluso, como hizo en el último encuentro por Copa, convertirse en asistidor.