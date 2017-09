Gallardo: ''No tuvimos lucidez y frescura''

Google Plus

El Muñeco se lamentó por el resultado (Foto: Getty)

Tras la hazaña del último jueves en la victoria por 8-0 frente a Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores, River igualó 1-1 frente a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, en el marco de la cuarta fecha de la Superliga Argentina 2017/18. Gonzalo Martínez de penal, fue el autor del gol Millonario en el comienzo de la primera parte.

El técnico, Marcelo Gallardo, dialogó con los medios y lamentó los puntos perdidos frente al equipo de La Paternal: "Tal vez nos faltó un día más para sacarnos la resaca del día jueves. Creo que estábamos todos medios parecidos. Lamentablemente, porque teníamos ganas de ganar el partido de hoy también, que significara no perder puntos en casa. Y no lo pudimos hacer, no pudimos aprovechar los primeros minutos después del gol nuestro. Después nos pasó factura todo lo que pasó el jueves".

"Pero no hay excusas, simplemente creo que haber vivido lo que se vivió el jueves, a tan poco tiempo hizo que estuviéramos todavía con alguna resaca encima y no la pudimos sacar. No teníamos lucidez y la frescura para resolverlo mejor", aclaró el Muñeco.

Por otra parte, expresó su molestia debido al pedido de postergación del cotejo que no fue concedido: "Nosotros habíamos hecho un pedido antes de que salga el fixture de la Superliga, no una semana atrás. Tener la chance de jugar un día después, pero se ve que no hemos sido escuchados".

Para finalizar, se refirió a la salida de Enzo Pérez en el principio de la segunda mitad: "Tenía un golpe y lo empezó a sentir en el primer tiempo. Salió con alguna dificultad y decidí cambiarlo ahí nomás, cuando empezó el segundo tiempo".