Scocco: "Es una noche soñada"

En la previa si te decían que River le ganaba 8-0 a Jorge Wilstermann, ¿Lo creías? Seguramente no. Pero River una vez más demostró que sabe jugar partidos importantes. Tras el 0-3 en Cochabamba se evidenciaba más las ausencias de Lucas Alario y Sebastián Driussi.

Ignacio Scocco en la Ida erró dos goles increíbles. Pero en el Monumental tuvo su revancha, fue autor de cinco goles de los ocho que el Millonario marcó: "Es una noche soñada, queríamos pasar y la verdad que queríamos dar vuelta la imagen que habíamos dado en Bolivia. Los delanteros tienen noches como en la de Bolivia y noches como estas. Sabía que podía dar más, que no era la imagen que tuve Bolivia. Se dio la noche que esperaba y por suerte pasamos de ronda".

El conjunto del Muñeco Gallardo entró desde el comienzo con un objetivo claro para que no se complique el partido: "Sabíamos que teníamos que meter un gol o dos goles antes de los 30 minutos del primer tiempo. Pudimos hacer tres en 20. Cada vez que hacíamos un gol, queríamos meter otro. Yo siempre dije que la gente me valore por lo que hacía dentro de la cancha y me pone muy contento el partido del equipo. No somos lo que fuimos en Bolivia".

El goleador de la noche dio una importante advertencia para el partido que se viene por Semifinales de la Copa Libertadores: "Sabemos que para ganar la Copa no puede volver a pasar lo que pasó en Bolivia".

Por último, Nacho no se olvidó de las víctimas del terremoto de 7.1 que sacudió tierras aztecas: "Quiero mandar un abrazo enorme y apoyo a toda la gente de México, viví muchos momentos lindos allí".

El delantero de 32 años llegó al récord de cinco goles en un mismo partido para River que solo ostentaban Luis María Rongo frente Ferro en 1939 (8-0), y Leopoldo Jacinto Luque, ante San Lorenzo en 1976 (5-1). Además, es el primer jugador en la historia del Millonario en marcar esa cantidad de tantos en un torneo internacional.