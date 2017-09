Gallardo: ''Sabemos la realidad que tenemos que afrontar''

Gallardo, piensa en el trascendental encuentro del próximo jueves. (Foto: Getty)

Con la mirada puesta en el partido del próximo jueves, River obtuvo un importante triunfo como visitante por 3-1 frente a San Martín de San Juan, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Superliga Argentina 2017/18 y de esta manera comparte la punta del campeonato con Boca. Los goles del encuentro fueron anotados por Rafael Santos Borré, Carlos Auzqui y Alan Marcel Picazzo.

El entrenador Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con la prensa y analizó cómo se fue dando el cotejo: "Iniciamos bien, la primera media hora tuvimos, aparte de los goles, buenos pasajes. Después San Martín empezó a estar en el partido mucho más presente y nosotros ahí tuvimos algunos inconvenientes. En el segundo tiempo sufrimos, pudimos haberlo liquidado antes, el tercer gol nos iba a dar tranquilidad si llegaba antes, pero como no ocurrió tuvimos que sufrir hasta el último minuto".

"Hemos tenido que conformar un equipo casi de urgencia por razones obvias. Con la cabeza puesta en el partido del jueves, pero también pensando en el partido de hoy, con muchos juveniles, creo que hicimos un buen partido. Por todo el contexto de tener que rearmar un equipo sin mucho rodaje, con muchos juveniles de recambio y algunos desde el inicio. Creo que todavía es mayor la satisfacción'', agregó el técnico de River.

Gallardo sobre la revancha ante Jorge Wilstermann: ''Lo vamos a intentar con determinación''

Por otra parte, se refirió a lo sucedido en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores frente a Jorge Wilstermann, donde River cayó 0-3 en Bolivia: "Estamos en una situación en la que siempre nos pusimos desafíos importantes. Esta no será la excepción, sabemos de la realidad que tenemos que afrontar. Fue un resultado sorpresivo. No jugamos un mal partido. Jugando en la adversidad, tuvimos control de juego. Perdimos en los lugares donde se definen los partidos. Y eso hizo que nosotros tengamos que desafiarnos para ver si podemos intentar la remontada. Creemos que somos superiores desde el juego, desde la determinación también. Dependerá también de la eficacia para concretar lo que generamos. Lo vamos a intentar con determinación. Veremos si nos alcanza o no".

"Me imagino cómo puede ser el partido porque ellos vienen con la confianza del resultado a favor, pero sabiendo que vamos a dar pelea. No fuimos inferiores desde el juego. Jugamos de igual a igual en un contexto complejo. No convertimos, que eso no dejó un sabor amargo. Necesito ver cómo están mis jugadores, cómo se recuperan y a los que vean con mayor incentivación, saldrán a la cancha", afirmó Gallardo.

Para finalizar, dejó un mensaje positivo de cara al encuentro de vuelta: "No tengan dudas, vamos a dar pelea. La gente da confianza. Eso tiene mucho valor. Desde ahí nos vamos a agarrar. Sentimos que podemos. Después veremos si alcanza. Tenemos que ir con ambición. Que eso lleve al hinche a que acompañe y no desespere. Hay que convivir con eso. Los vamos a someter y nos van a tener que aguantar".