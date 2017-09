Saracchi: "Llegué a un club hermoso, y debutar con un triunfo fue mucho mejor"

Saracchi en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Marcelo Saracchi es una de las caras nuevas que tiene River Plate, de cara a la temporada 2017/2018. El jóven de 19 años de edad hizo su presentación el pasado domingo ante Banfield, en donde dejó una muy buena impresión desempeñándose como lateral izquierdo. En el mediodía de hoy habló en rueda de prensa en el River Camp, en donde se lo notó bastante feliz.

"Estoy muy contento desde que llegué. La verdad que es un club hermoso, y empezar con un triunfo es mucho mejor. Fue muy soñado. Estaba muy metido en el partido, porque era mi debut. Me sentía contento, ansioso y nervioso en ese momento", confesó.

Luego analizó lo que fue el triunfo del Millonario ante Banfield: "Se jugó de buena manera. Revertimos un resultado adverso que se nos presentó a los dos minutos de juego, y el hincha se dió cuenta de la muestra de carácter que tuvimos y nos acompañó bastante", dijo.

Posteriormente, Saracchi contó cómo lo tratan sus nuevos compañeros: "La verdad que todos me recibieron muy bien. Tengo más afinidad con Nico (De La Cruz) y con Camilo (Mayada) por que somos uruguayos", confesó. También se mostró satisfecho de tenerlo a Marcelo Gallardo como entrenador: "Todo jugador se pone felíz cuando el técnico te elogia, y más cuando podés rendir, y cumplir las expectativas que generas, te deja muy contento. El técnico me recibió muy bien. Como cualquier entrenador, cuando viene un chico de 19 años lo que hace es bajarle la ansiedad y los nervios que tiene al debutar, y eso fue lo que hizo. El me depositó una confianza que es muy importante para mí", destacó.

Además admitió que no se lamentó por el hecho de no poder estar en los partidos de Cuartos de final ante Jorge Wilstermann de Bolivia, por no estar inscripto: "Ya sabía desde el principio que no iba a poder estar. Yo me siento feliz por haber firmado en este club, para mi con 19 años es mucho, y más sabiendo que el equipo puede avanzar a Semifinales, en donde si podría integrar la lista de la Copa", manifestó.

Por último contó que le encanta la forma de jugar del River de Gallardo, especialmente el modo en el que suben los laterales defensivos al ataque, y dijo que puede ser una alternativa como volante por afuera: "He jugado en esa zona, pero noto que este club tiene mucha calidad de mitad de cancha para adelante, por lo que hay que ser diferente para ganarse un puesto en esa zona", cerró.