Martínez: "Dimos una muestra de carácter"

El Pity festeja el 2-1 parcial. (Foto: Ole)

River ganó 3-1 a Banfield en el Monumental con goles de Javier Pinola, Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco -de penal-. Mientras que, el tanto del taladro lo marcó Renato Civelli al minuto de comenzado el partido.

El Pity, quien fue uno de los jugadores que más se destacó en el triunfo del Millonario, analizó el juego que plasmo el equipo: "Estoy contento, es lo que venimos buscando. Hoy dimos una muestra de carácter, el equipo está, este es el camino que busca River. Nos pone contentos que nos hagamos fuertes de local", expresó.

El joven de 24 años, marcó el segundo tanto que fue un tremendo golazo, parecido al de Leonardo Pisculichi a Boca en 2015, comentó su desempeño individual en los últimos encuentros y porqué remató así: "Por ahí me acostumbro a pegarle fuerte, pero hoy vi el espacio y traté de que el arquero no llegue. Fue un lindo un gol, espero por seguir en este camino. Tengo confianza y me siento cómodo, tengo que seguir así", dijo el mediocampista que con el tiempo fue cambiando las críticas en su contra por aplausos a favor.

Martínez contestó a la consulta por la ida de los goleadores de los últimos torneos: “Driussi y Alario tienen un gran futuro, pero nosotros tenemos que pensar en River. Le deseamos lo mejor a ellos, pero nosotros si hacemos las cosas bien vamos a conseguir lo que queremos“.

Por último, el volante ofensivo dio a conocer su opinión sobre el rival de la Copa Libertadores, Jorge Wilstermann, a quien enfrentará el jueves a las 21.45 horas en Cochabamba, Bolivia: "Es un rival duro, se hace fuerte de local y tenemos que tratar de salir a jugar de la mejor manera".