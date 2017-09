Gallardo: ''Fuimos contundentes''

El Muñeco contento con el rendimiento del Millonario (Foto Getty)

A pesar de jugar con algunos suplentes y a pesar de arrancar en desventaja desde el primer minuto de juego, River mostró su mejor faceta y consiguió un gran triunfo por 3-1 frente a Banfield en el Estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Superliga 2017/18. Los goles fueron anotados por Javier Pinola, Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco de penal.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con los medios y resaltó el buen partido que tuvieron sus dirigidos: "Jugamos un buen partido, algo que estábamos buscando. Hoy se dio. El partido no era fácil de jugar, difícil para los dos equipos. Entramos con un gol en contra, eso no nos cambió el objetivo de intentar jugar, como lo hicimos. Creo que fue bueno haberse recuperado rápidamente, no entrar en un estado de nervios. Después lo manejamos con muchísima tranquilidad. Es bueno haber vivido este partido para lo que viene".

"Fuimos contundentes, cuando necesitamos convertir lo hicimos. Está bueno que nos haya pasado esto porque el jueves tenemos un partido importante. No tengo nada definido, veremos cómo nos recuperamos", afirmó el Muñeco.

Por otra parte, se refirió al mensaje que le dio a los hinchas en la última conferencia de prensa, en donde se refirió a la salida del delantero Lucas Alario: "El viernes le pedí calma a la gente, que confíe en el equipo, por todo lo que se hablaba, que no estábamos jugando bien. Quería mandar un mensaje tranquilizador porque el equipo iba a aparecer. Las cosas no se dan de un día para el otro, hay que ir trabajándolas. Hoy el hincha de River pudo ver un muy buen equipo en cancha".

Gallardo sobre Saracchi: ''Mostró personalidad y talento''

También tuvo tiempo para destacar el rendimiento del lateral uruguayo, Marcelo Saracchi: "Muy buena impresión. Su primer partido, tiene 19 años. El contexto del que viene era totalmente distinto al que hoy le tocó vivir y no era fácil. Sin embargo mostró personalidad, talento, no le pesó para nada. Me pone muy contento. Recién llega, tuvo su chance y no la desaprovechó".

Para finalizar, anticipó lo que será el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, frente a Jorge Wilstermann en Bolivia: "Es un rival difícil, de cuidado, que en su cancha se ha hecho fuerte. Entonces tenemos que tener los recaudos necesarios, porque ya han demostrado que pueden jugar esta instancia eliminando a un gran equipo, de los supuestos candidatos para quedarse con la Copa. Pero sin pensar que nosotros también tenemos que apostar a algo que nos dé la posibilidad de marcar un gol. Con esa intención vamos a ir a jugar".