D'Onofrio: ''Estoy seguro que no nos hemos manejado mal''

D'Onofrio y las repercusiones de la ida de Alario (Foto: Getty)

La salida del delantero Lucas Alario al Bayer Leverkusen de Alemania todavía sigue dando que hablar en River. El presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio, se refirió esta tarde al tema en la presentación del libro, ''River, La Máquina'', en la Facultad de Ciencias Ecónomicas de la Universidad de Buenos Aires.

En primer lugar, D'Onofrio se refirió a los casos de Marcelo Larrondo y Javier Pinola, negando que River haya hecho uso de las cláusulas de salida; "River nunca utilizó la cláusula de salida para comprar a ningún jugador. Van a tener la documentación de los contratos firmados con Rosario Central por las compras de Larrondo y Pinola. Todo lo que escuché por ahí, es invento".

Por otra parte, agregó que la ida de Alario se vio influenciada claramente por su representante, Pedro Aldave, y el club alemán: "No estamos en contra de una cláusula de salida. Es el derecho del jugador. Para eso está escrita y la puede hacer. Pero en ciertos términos, ciertas fechas. En eso a veces el jugador está influenciado por los representantes, por clubes que actúan de una manera que no corresponde".

"Yo estoy seguro que no nos hemos manejado mal. También me pidió disculpas en el chat, y yo no lo he hecho público. No tengo nada en contra de Alario. Creo que lo han inducido al error, ya está. Él quiere jugar en Alemania, ese tema está decidido. Cuando un jugador no quiere jugar más en River, no juega más", agregó el presidente.

Por último, se terminó lamentando por la forma en la que salió el delantero: "Te duele que, faltando horas, te diga que se va. Y más usando la cláusula de salida cuando no puede. Pero ese es otro tema".