Scocco: "Trato de adaptarme a lo que me pide el entrenador"

Nacho Scocco en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Ignacio Scocco habló hoy en rueda de prensa, luego del entrenamiento de River Plate en Ezeiza. En esta se refirió a la diferencia de juego entre Newell's y el Millonario y su función dentro de la cancha.

"Hay distintas maneras de jugar. No quiere decir que una forma sea buena y la otra mala, sino formas de pensar el juego por parte de los entrenadores. Uno se tiene que adaptar a lo que le pide cada director técnico", aseguró.

"No estamos preocupados, pero si somos conscientes de que en los últimos partidos no tuvimos el juego que deseamos y pide el entrenador. Es importante que tengamos autocrítica, tratemos de resolver los problemas rápidamente, porque se vienen partidos importantes", dijo en cuanto al rendimiento que viene teniendo la Banda en los últimos partidos.

Nacho Scocco, también hizo énfasis en el hecho de que es uno de los pocos delanteros del plantel: "No es una presión que se haya ido Lucas, porque al delantero siempre le piden que haga goles. Soy consciente que es así, no es una responsabilidad pero si lo tomo como algo lindo", aclaró.

En cuanto a su posición preferida dentro de la cancha contó: "En lo que va de mi carrera tuve la oportunidad de jugar en distintas posiciones del ataque. Me tocó desempeñarme como nueve solitario, nueve acompañado, falso nueve, entre otras. En el partido ante Boca había que luchar, meter y forcejear con los defensores. Yo me adapto a las situaciones de los partidos, y trato de adaptarme a lo que me pida el entrenador. Soy un jugador que no me gusta quedarme fijo en una posición, sino que me gusta salir a jugar, intercambiando posiciones".

También opinó que cosas le falta a River para tener una buena performance: "El equipo no necesita solo de mi, sino tambien de los volantes. Nos hace falta más profundidad para ser más agresivos de mitad de cancha hacia adelante".

Por último se refirió a lo que será el partido del próximo domingo ante Banfield, por la Superliga Argentina: "Es un equipo que tiene buenos jugadores y de experiencia. Se para bien atrás y salen bien de contragolpe. Tenemos que tomar recaudos de eso, pero también debemos estar enfocados en lo que debemos hacer tácticamente", cerró el ex Newell´s.