Cara a Cara: Lux vs Sara (Fotomontaje: Nicolás Kralj).

Nunca hay un partido amistoso entre River y Boca. Si bien se trata sólo de un amistoso, que tendrá en juego la Copa BBVA en San Juan, todo Superclásico tiene su tinte de "Duelo aparte" y además servirá como buena medida para ambos de cara a lo que resta de la temporada, que recién arranca. Además, para seguir consolidando a los guardametas predilectos tanto de Gallardo como de Guillermo.

Germán Lux

Poroto volvió a Núñez luego de once años en el fútbol español. Llegó y en la pretemporada le ganó el puesto a Augusto Batalla, el 1 titular en la temporada 2016/17 pero que era muy cuestionado por sus errores en partidos clave (virtudes le sobran y el Muñeco siempre lo defendió públicamente). No obstante, Lux obtuvo el puesto con más años de experiencia (campeón olímpico en 2004 y rodaje en una de las mejores ligas del mundo) y una primera etapa en River con altibajos, pero mostrando un nivel aceptable. Desde su regreso, disputó cuatro partidos (uno por Libertadores, dos por Copa Argentina y el restante en el debut de la Superliga) y recibió dos tantos. Se mostró algo inseguro en sus primeros encuentros, pero rápidamente se acomodó y en el último cotejo ante Temperley fue figura, manteniendo su valla invicta. Asimismo, Poroto jugará su octavo Superclásico, gusto que no se daba desde 2006.

Guillermo Sara

El arco de Boca es una gran responsabilidad. Estuvo cubierto durante cinco años por Agustín Orion, quien cumplió su ciclo a mediados del año pasado y se marchó. Esto le dio la titularidad a Guillermo Sara, quien vino desde Betis a la Ribera a mediados de 2015 para ser recambio de Orion y para la temporada 2016/17 fue titular hasta su lesión ligamentaria justo antes del Superclásico ante River en el Monumental en diciembre de 2016 (esto le dio la chance a Axel Werner, quien ya no está). Por su operación, estuvo seis meses afuera de las canchas, lapso en el cual Agustín Rossi obtuvo la titularidad de los tres palos color azul y oro. Sin embargo, Barros Schelotto le dará una oportunidad a Sara, que en la pretemporada atajó en el amistoso ante Nacional de Montevideo (atajó dos penales en la tanda desde los 12 pasos y Boca ganó ese cotejo). Sabe que está un escalón por debajo de Rossi, pero ante River tendrá la chance de demostrar su valor. En 29 partidos oficiales en Boca, sólo recibió 24 tantos y ganó tres títulos. Además, sólo jugó un Superclásico, amistoso, y su equipo perdió 1-0 (en Córdoba, octubre de 2015), por lo que buscará revancha.