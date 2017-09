Resultado y gol Boca vs River (1-0)

Google Plus

Damos por terminada una nueva transmisión, espero que hayan disfrutado del encuentro junto a nosotros. En instantes podrán leer todas las repercusiones del encuentro en nuestra web. ¡Hasta la próxima!

VÍDEO | Mirá el gol de Benítez con el que Boca ganó el Superclásico Argentino por 1-0. | Fuente: @FOXSportsArg

¡GOL DE BOCA!#SuperclásicoxFOX | Benítez aprovechó un pase de Gago y, tras un error de Lux, puso el 1-0 sobre River. pic.twitter.com/pXz3FIM8Fi — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 2 de septiembre de 2017

El primer Superclásico de la temporada fue para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto tras un partido muy trabado. En el primer tiempo Espinoza y el Pity Martínez le dieron velocidad a su equipos, mientras que en el complemento la participación de Gago fue vital para la victoria de Boca. El '5' fue el asistente de Benítez para el único gol del encuentro, en dicha jugada Lux tuvo una muy floja respuesta.

¡Final del partido! ¡Ganó Boca! El Xeneize se quedó con la Copa BBVA Francés tras vencer a River por 1 a 0 con un gol de Junior Benítez.

47' ¡Lo que se perdió Auzqui! El ex delantero de Estudiantes desperdició una chance muy clara mano a mano tras un tiro libre de Martínez

DATO | A lo largo del encuentro River realizó 19 faltas, mientras que Boca tuvo una menos.

45' ¡Seis minutos más!

44' ¡Cambio en Boca! Se retira Fernando Gago y hace su debut con la camiseta azul y oro Gonzalo Lemardo.

41' River va con todo lo que tiene por el empate, con pelotazos, centros y pases filtrados el Millonario intenta forzar a los penales.

39' ¡Lo que se perdió Borré! El delantero de River se encontró solo tras un córner cerca del área chica pero su cabezazo no fue preciso y el Xeneize sigue ganando el encuentro.

38' El Pity Martínez enganchó desde la derecha y su zurdazo estuvo muy cerca del palo izquierdo de Sara.

37' ¡Cambio en River! Scocco deja el campo de juego y en su lugar ingresa Auzqui.

36' ¡Cambio en Boca! Cuarta modificación en el Xeneize, ingresa Molina en el lugar de Jara.

34' Fernando Gago lidera los avances de Boca y, con su precisión en los pases, el Xeneize va por el segundo.

32' Pablo Pérez ve la amarilla tras una dura falta contra Enzo Pérez.

31' Benítez estuvo muy cerca de anotar su segundo gol tras un centro de Jara pero la defensa de River logró desactivar el peligro.

29' ¡Cambio en Boca! Se retira Bouzat e ingresa Pavón.

26' Scocco tuvo una clara chance de tiro libre pero su disparo se quedó en la barrera.

25' Gran pase de Fernando Gago para el delantero del Xeneize que le ganó claramente en velocidad a Barboza y luego sacó un derechazo muy fuerte contra Lux, el cual no respondió de la mejor manera.

24' ¡Goooooooooooooooooooooooool de Boca! ¡Gol de Junior Benítez!

23' Gago probó con un tiro libre desde lejos y Germán Lux desvió el balón con sus puños sin inconvenientes.

21' El Pity Martínez intentó encontrar a Scocco con un pase filtrado pero su pase fue muy fuerte y el delantero no pudo controlar la asistencia.

19' Jara probó desde la medialuna pero su disparo no tuvo potencia y Poroto Lux se quedó con el balón.

18' Montiel desbordó por la banda derecha y con su centro estuvo cerca de incomodar a Sara.

17' ¡Cambio en River! Ingresó Borré en lugar de De La Cruz.

15' El buen juego también es acompañado con muchas faltas y el mediocampo es cada vez más complicado de sobrepasar.

14' El ida y vuelta comienza a ser constante y el partido va creciendo en el complemento.

11' Boca domina el encuentro con el balón pero River ha logrado hacer mucho daño con sus contras. Las tablas en el marcador parecen comenzar a quebrarse.

10' Nacho Fernández probó desde afuera del área y su zurdazo se fue muy cerca del horizontal de Sara.

9' ¡Cambio en River! Se retiró Ariel Rojas y en su lugar ingresó Enzo Pérez.

7' River respondió y con Scocco a la cabeza intentó incomodar a Sara pero cuando asistió a De La Cruz, el charrúa no pudo contra la defensa de Boca.

6' Jara se apoyó en Bouzat y luego ejecutó su disparo con una muy buena curva que pasó cerca del travesaño de Lux.

5' Boca tiene una muy clara oportunidad de tiro libre tras una falta de Ponzio contra Gago.

4' El campo de juego fue regado en el entretiempo y el balón comienza a generar algunas dificultades a los jugadores cuando tienen que controlarlo.

2' Ambos equipos salieron con mayor convicción y el partido se juega más cerca de los arcos.

1' Barboza ve la amarilla tras una dura falta contra Pérez.

¡Comenzó la segunda parte!

Paolo Goltz y Cristian Espinoza tuvieron que dejar el encuentro debido a sus respectivas lesiones. En su lugar ingresaron Santiago Vergini y Pablo Pérez respectivamente.

La primera parte no tuvo un claro dominador y el Superclásico Argentino se fue a los vestuarios con el marcador en blanco. Espinoza fue lo mejor de Boca pero la lesión en una de las últimas jugadas parecería que lo dejaría afuera del complemento. Por su parte en River se destacaron Martínez y De La Cruz, quienes con su velocidad y gambetas incomodaron a la defensa Xeneize.

¡Final del primer tiempo! Abal terminó la primera etapa con la falta contra Paolo Goltz.

45' Muy duro choque entre De La Cruz y Goltz. El jugador de River terminó ileso, por su parte el defensor Xeneize sufrió un duro corte en su pómulo derecho.

42' Espinoza iba mano a mano con Lux pero sintió una lesión en su pierna izquierda y tuvo que disminuir la velocidad. Parece que el delantero no podrá continuar tras la jugada que podría haber derivado en el primer gol del encuentro.

41' Montiel había puesto su cabezazo en el horizontal de Sara pero se encontraba en fuera de juego.

40' El mediocampo se comenzó a poblar y el tránsito hace que el partido baje un cambio.

37' Maidana le propició una muy dura falta a Benítez y Abal lo amonestó.

36' Julián Chicco vio la primer tarjeta amarilla del encuentro tras una dura falta contra De La Cruz.

34' Boca intenta tomar la posesión del balón pero la presión de River lo obliga a tirar pelotazos, que de momento son los más efectivos en 3/4 de cancha con Bouzat y Espinoza en las bandas.

31' Espinoza avanzó por la banda derecha y con su centro intentó buscar a Junior Benítez pero el balón fue interceptado por Maidana.

29' River creció en el cotejo y poco a poco se acerca a las inmediaciones del área Xeneize.

27' Se reanuda el juego en San Juan.

26' El partido se detiene momentáneamente para que atiendan a Goltz.

25' Montiel intentó conectar un tiro libre de De La Cruz pero su cabezazo se fue muy desviado del arco que defiende Sara.

22' River continúa buscando a Scocco con pelotas largas. De momento la defensa del Xeneize pudo desactivar todos los avances.

19' ¡Se lo perdió Espinoza! El delantero de Boca estuvo muy cerca de anotar tras un buen centro de Evangelista.

17' Lux no pudo controlar un disparo que no parecía tener dificultades por parte de Jara. El encuentro es de ida y vuelta.

15' Scocco estuvo muy cerca de anotar el primer tanto del encuentro tras un buen centro de De La Cruz. Las jugadas colectivas comienzan a aparecer en el Millonario.

13' Bouzat se muestra activo por la banda izquierda y con su zurda a complicado en varias oportunidades a la defensa rival.

11' El Pity Martínez probó desde lejos pero su disparo se fue muy desviado. En la jugada posterior Espinoza enganchó y con su zurda no pudo incomodar a Lux con un suave tiro.

10' El mediocampo es agua de momento y ambos equipos pueden llegar rápidamente a 3/4 de cancha.

8' Gran pase de Gago que iba a dejar a Espinoza mano a mano con Lux, pero el arquero se adelantó y pudo enviar rápidamente la pelota al lateral.

7' Martínez, Rojas y De La Cruz son los más activos en el Millonario y poco a poco se van acercando a Sara.

5' Espinoza y Jara dominan la banda derecha en los avances de Boca, dicho sector parece ser el indicado para llegar a Lux.

3' El conjunto Xeneize presiona con intensidad en la salida de su rival. De momento los de Gallardo pueden superar el mediocampo de Boca.

1' Con Scocco como referencia, River comenzó el encuentro buscando a su delantero con pelotas largas.

¡Comenzó el partido! Ya juegan Boca y River en el Estadio Bicentenario.

Suena el himno nacional argentino en San Juan.

Al ser un partido amistoso se permitirán varios cambios. Diego Abal confirmó que serán ocho las sustituciones posibles para el Superclásico Argentino.

En caso que el encuentro termine en tablas el campeón se decidirá desde los doce pasos.

Los jugadores posan para la foto de los once iniciales. En instantes ya comienza el partido Boca vs River en vivo.

¡Ingresan los jugadores al campo de juego!

El puntapié inicial del Superclásico Argentino estará a cargo del cantante internacional Maluma.

Boca Juniors: Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fernando Evangelista; Leonardo Jara, Julián Chicco y Fernando Gago; Cristian Espinoza, Oscar Benítez y Agustín Bouzat. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Alexander Barboza, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ariel Rojas; Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

¡Formaciones confirmadas!

Gallardo por su parte contará con los siguientes relevos a su disposición para el partido Boca vs River en vivo: Batalla, Saracchi, Lollo, Rossi, Palacios, E. Pérez, Auzqui, Borré.

Éstos serán los jugadores que acompañarán a Guillermo en el banco de suplentes de Boca: Rossi, Vergini, Molina Lucero, Heredia, P. Pérez, Lamardo, Pavón, Vadalá.

Matías Patanián, vicepresidente de River Plate, dialogó con los medios en la previa y destacó que "Gallardo es el mejor técnico del mundo".

El Millonario por su parte arribaba de esta manera al estadio cuyano de cara a un nuevo Superclásico Argentino en vivo.

Así llegaba @CARPoficial al estadio. Ariel Rojas habló con #TNTSports. Falta muy poco para el comienzo del Superclásico. pic.twitter.com/oQLxrG8i3n — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 de septiembre de 2017

Así llegaba Boca al Bicentenario de San Juan para enfrentar a su máximo rival. | Vídeo: TNT Sports LA

Acaba de llegar @BocaJrsOficial al estadio y tuvimos la palabra en exclusiva de Guillermo Barros Schelotto. #TNTSports pic.twitter.com/6Pkk9QLrWh — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 de septiembre de 2017

Ésta es la Copa BBVA que estará en juego en la tarde de hoy. ¿Quién ganará el Boca - River? | Foto: TNT Sports LA

¿Sentirá Boca la falta de Benedetto? ¿Le afectará a River la ausencia de Alario? Se viene el Superclásico en #TNTsports pic.twitter.com/yCeRx0SeTe — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 de septiembre de 2017

A minutos de que comience el partido Boca vs River en vivo, Guillermo Barros Schelotto señaló que "la expectativa de un River vs Boca siempre es alta, interesa el corazón del hincha y jugamos por eso".

¡Buenas tardes, lectores de VAVEL! Bienvenidos a una edición más del Superclásico. Boca vs River en vivo aprovechan el receso por Eliminatorias y que no habrá fecha de Superliga para no perder ritmo.

El árbitro del Superclásico será Diego Abal, quien dirigirá un Boca-River por sexta vez, quinta en un amistoso. Su único derby oficial fue en diciembre del año pasado, en la goleada de Boca por 4-2 en el Monumental.

Del lado del Millonario, el seleccionador de la Argentina Jorge Sampaoli llamó a Javier Pinola (quien se quedó en el banco contra Uruguay) y en Paraguay, sí jugó Jorge Moreira, en la gran victoria de la Albirroja por 3-0 a Chile en Santiago.

Foto: The Guardian.

Del Xeneize fueron convocados Darío Benedetto, el goleador de la Primera División del fútbol argentino vigente (y autor de un doblete ante Olimpo), aunque sin minutos en el empate sin goles contra Uruguay; y el trío colombiano compuesto por Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, quienes sí jugaron ante Venezuela (0-0).

Barrios (5), Cardona (7) y Fabra (18), presentes ante la Vinotinto (Foto: Selección Colombia).

Tanto River como Boca aportaron jugadores a los seleccionados para esta doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Foto: CARP Oficial.

Asimismo, tendrá la chance desde el inicio el zaguero central Alexander Barboza Ullúa, el único jugador de River que se quedó en el plantel de todos los que debían regresar de préstamos. El defensor se afianzó notablemente en Defensa y Justicia y en los amistosos en Orlando respondió, con goles. Dbeido a la ausencia de Pinola, acompañará en la cueva a Jonatan Maidana.

Marcelo Gallardo convocó a dos de los refuerzos que aún no tuvieron minutos: los uruguayos Marcelo Saracchi y Nicolás De La Cruz. Tanto el lateral como el volante llegaron con la temporada ya arrancada y no tuvieron tiempo de adaptación, así que este partido será ideal para ponerlos a prueba.

Fotomontaje.

Cara a Cara II: Enzo Pérez vs Pablo Pérez. El volante millonario que llegó de Valencia (y quien ya tiene un gol, en un puñado de partidos) tendrá la chance de ser titular y de demostrar en un Superclásico. Del otro lado, un referente del Xeneize, quien juega en Boca desde 2014 y ya le marcó a River, en el derby del Campeonato 2015, en La Bombonera, y además viene de convertile a Olimpo.

Fotomontaje-

Cara a Cara I: Germán Lux vs Guillermo Sara. Poroto, quien ya sabe y de sobra lo que es jugar Superclásicos (será el octavo de su carrera), se afianzó y se readaptó rápidamente al arco millonario, ganándole la pulseada al joven Augusto Batalla. Por su parte, Sara tendrá una oportunidad luego de estar más de ocho meses en recuperación por una rotura ligamentaria y quiere meterle presión a Agustín Rossi. Será el segundo Superclásico para el ex Rafaela.

Foto: Web

River llega con una racha más que interesante ante su archienemigo en partidos amistosos: acumula cuatro triunfos seguidos en Superclásicos, en Córdoba 2015 (1-0, gol de Lucho González), los dos del verano 2016 (primero en Mar del Plata, por 1-0 con tanto de Leonardo Pisculichi; y mismo marcador en Mendoza, festejo de Rodrigo Mora) y el último en el verano 2017 (2-0, goles de Driussi y Mina).

Boca tuvo una victoria reciente contra River, en el Monumental, en diciembre de 2016 por la fecha 12 del campeonato pasado. Con goles de Walter Bou, doblete de Carlos Tevez y tanto definitorio de Ricardo Centurión, el Xeneize se impuso por 4-2, ganando en Núñez por tercera vez en solo cuatro años. Para River, anotaron Driussi y Alario.

A comienzo de año, disputaron Boca vs River un solo amistoso en el verano, en Mar del Plata. El Millo ganó 2-0, con firmas de Seba Driussi de penal y Arturo Mina, de cabeza.

El último Superclásico tuvo lugar en La Bombonera, por la 24° fecha del Torneo de la Independencia 2016/17, el pasado 14 de mayo, justo cuando se dio el 2do aniversario del episodio del 'gas pimienta'. River jugó con categoría y ganó 3-1: se adelantó por medio de Gonzalo Martínez y luego aumentó la cuenta Alario; descontaba Fernando Gago de tiro libre. Sobre el final del pleito, liquidó Driussi.

Los cruces de los 4tos de la Libertadores serán así: la ida se disputará el 14 de septiembre, en Cochabamba. La revancha tendrá lugar en Buenos Aires el 21 del corriente mes. En caso de superar esta instancia, River se enfrentaría en semifinal al vencedor del duelo entre Lanús y San Lorenzo.

Asimismo, River disputa la Copa Libertadores, su meta principal del año. Superó sin problemas el Grupo 3, como líder del mismo, y en los octavos de final venció en el global por 3-1 a Guaraní, de Paraguay. En los cuartos se las vera ante Jorge Wilstermann, equipo boliviano revelación, que eliminó nada menos que a Atlético Mineiro.

En la Copa Argentina, La Banda superó ya dos fases: primero goleó 3-0 a Atlas y luego superó 4-1 a Instituto de Córdoba. En los 8vos de final, se medirá ante Defensa y Justicia. River es el campeón vigente de este certamen y va por su defensa.

El Millonario también empezó con el pie derecho la Superliga: en el estadio Alfredo Beranger, venció 1-0 a Temperley, conquista de Nacho Scocco, con una gran actuación de Germán Lux.

Foto: Diario Hoy.

A Marcelo Gallardo, en el mismo mercado de pasea, se le fue la dupla delantera titular: entre Sebastián Driussi y Lucas Alario anotaron 44 goles en la temporada pasada. Se tendrá que arreglar con Ignacio Scocco, Rafael Santos Borré y Carlos Auzqui.

Alario se fue de River. En estos dos años, disputó 82 partidos, anotó 41 goles (cinco en finales y dos e Superclásicos), ganó la Copa Libertadores 2015, la Recopa Sudamericana 2016 y la Copa Argentina 2016.

River llega convulsionado tras la venta de Lucas Alario a Bayer Leverkusen, en medio de polémicas, ya que el delantero se realizó la revisión medica, firmó contrato del club alemán y hasta posó con su nueva camiseta sin autorización del Millonario. El cuadro de la Bundesliga pagó 24 millones de euros, de los cuales casi 11 le corresponden a River y el resto a Colón y San Lorenzo de Tostado.

Resultado Boca Juniors vs River Plate en vivo

El equipo de la Ribera jugó dos partidos esta temporada, anotó cinco goles y no recibió ninguno. Guillermo ratificó en el arco a Agustín Rossi, pero en esta oportunidad hoy le dará la chance a Guillermo Sara, ya recuperado de la lesión que lo marginó más de seis meses.

Foto: La Número 12.

Asimismo, Boca disputa la Copa Argentina, torneo que ganó en 1969, 2012 y 2015. En los 32avos de final, goleó 5-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. En la próxima ronda se enfrentará a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El Xeneize viene de tener un debut magnífico en la Superliga: en La Bombonera, goleó 3-0 a Olimpo, con doblete de Benedetto y el restante de Pablo Pérez. El defensor del título apunta al bicampeonato.

Foto: La Nueva.

Boca se armó para ser protagonista: mantuvo a su goleador Darío Benedetto y su refuerzo más rutilante fue el colombiano Edwin Cardona. El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto fue campeón del Torneo de la Independencia y jugará la Copa Libertadores 2018.