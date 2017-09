Enzo Pérez: "Gallardo tendrá que usar la varita mágica para sacar lo mejor de todos"

Google Plus

Enzo Pérez y Poroto Lux en sus respectivas ruedas de prensa. Foto: Fotomontaje.

Dos de las nuevas incorporaciones que trajo River Plate para la temporada 2017/2018, Enzo Pérez y Germán Lux, brindaron una rueda de prensa en el predio River Camp, ubicado en Ezeiza, luego del entrenamiento matutino. Indudablemente que la pregunta principal de los periodistas fue sobre la partida de Lucas Alario al fútbol alemán. Al repecto Enzo Pérez consideró que no será fácil reemplazar al goleador.

"Es una baja importante porque a River le dió mucho, pero seguramente los delanteros que están ahora van a tener mucha más motivación porque saben que quedó un lugar vacante en el equipo. Gallardo tendrá que usar la varita mágica y sacar lo mejor de todos nosotros para que tengamos un gran rendimiento dentro de la cancha a nivel colectivo e individual", aseguró el volante, y agregó: "Son decisiones personales, lo que le dije a él queda entre nosotros. Le di un consejo como compañero. A partir de ahora, le deseo lo mejor. Lucas dejó todo en River y fue un jugador muy importante para el equipo. Ahora cerró un capítulo en este club, y abrirá otro en Alemania. Es un gran profesional y una gran persona".

Posteriormente se refirió a su actualidad futbolística: "Desde que llegué le dije bien claro (a Gallardo) que hace casi tres meses que no jugaba. Para el futbolista es difícil el cambio del fútbol europeo al sudamericano, porque lleva un tiempo de adaptación. Sobre esas cosas charlamos cara a cara, y cuando uno se da cuenta que todavía le falta, lo asume y no hay ningún problema", manifestó.

También no dejó de lado el partido del sábado ante Boca Juniors, por la Copa BBVA Francés, de carácter amistoso: "Es un Superclásico, y más allá de que sea amistoso uno lo quiere ganar, no solo por lo que genera ese clásico, sino también para seguir creciendo como equipo, involucrándonos en el sistema que quiere Marcelo. Así que vamos a ir en busca del partido", contó.

La palabra de Germán Lux:

En tanto que el arquero del Millonario dio su opinión sobre lo que aconteció con Alario: "Lucas es un jugador importante, con gol, pero no sabemos que pierde River, eso ya lo veremos porque tenemos un plantel amplio, que se reforzó bien. Es una baja importante pero ya empezamos a trabajar lo que seremos sin Alario", opinó. Luego añadió: "Somos libres de opinar y decir lo que pensamos. A el no le tiene que preocupar. Tomó la decisión de irse a Europa y ya está hay que respetarlo, desearle mejor. En el poco tiempo que lo conocí puedo decir que es un gran profesional y una gran persona, que le dio mucho al club. Nosotros jugamos donde queremos siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. En el caso de Alario si ponen la plata que exige la cláusula, no hay mucho por hacer"

Por otra parte contó cómo se siente en River y lo que le genera jugar nuevamente ante el Xeneize: "Es algo lindo. He tenido la suerte de volver a River, y estoy muy contento, porque además tengo la posibilidad de jugar que es algo hermoso. Por más que sea un amistoso, un Superclásico representa mucho y vamos con la ilusión de hacer un buen partido", explayó.

Por último dijo lo que le falta al equipo para mejorar: "Lo que necesitamos es el ritmo de competición y en eso estamos, en mejorar el funcionamiento y elevar nuestro nivel individual para poder formar un gran equipo", cerró.