Francescoli: ''El club no tiene manera de reemplazar a Alario''

Francescoli se sinceró al tocar el tema Alario (Foto: La Nación)

El mundo River entró en shock en las últimas horas tras conocerse una oferta del Bayer Leverkusen de Alemania, para llevarse a unos de los grandes referentes que tiene el equipo de Marcelo Gallardo, el delantero Lucas Alario.

Para referirse al caso, el que tomó la palabra fue el manager de la institución, el uruguayo Enzo Francescoli, que en palabras brindadas al programa Estudio Fútbol de TYC Sports, dio un panorama de cómo es que llegó la propuesta al club: "No hay nada concreto, nada más que vino una oferta y que el club la rechazó diciéndole al equipo pretendiente que Alario es intransferible. Lo único que complica es que las condiciones son diferentes porque lo de Lucas nos llega 24 horas antes de que termine el período de pases para nosotros. Después, es el mismo caso de Driussi que hizo uso de la cláusula. El club ya contestó que es intransferible".

Por otra parte, trató de poner paños fríos en caso de que el goleador se marche al fútbol europeo: "Nadie se puede enojar ni ponerse mal, simplemente uno se pone mal si Lucas se tiene que ir y si el Leverkusen hace todo en cinco o seis días para que se vaya. Tampoco es el fin del mundo. El plantel de River es importante y, obviamente, se nos va nuestro goleador. Estoy en un lugar que no tengo mucho para decir. Como hincha, me duele la decisión. No hay mucho margen de maniobra, si no esperar a ver que pasa".

Para cerrar, tuvo tiempo para hablar sobre las dificultades que tendría el club para encontrarle un reemplazante a Alario: "Es muy difícil encontrar a un jugador que uno pueda imaginar que supla a Alario, sino sería todo más fácil. Ni siquiera si hubiese pasado hace un mes uno podría pensar en traer a un jugador que pueda suplirlo. Hoy no tenemos ninguna posibilidad, y es lo único que le ha dicho Marcelo a Lucas. Yo se lo he dicho ayer: el club hoy no tiene manera de reemplazarlo. Lamentablemente estamos en un mercado en donde pueden poner cláusulas de 100 o 200 millones y ni siquiera así es seguro que se queden los futbolistas. Es una pena porque aparte nos quedamos sin la posibilidad de tener reemplazo. No tenemos tiempo de nada, los cupos que teníamos los estamos utilizando para traer chicos jóvenes pensando en el futuro. Esto fue inesperado, es un jugador que queremos mucho"