Empiezan a pagar con goles

Google Plus

Objetivo cumplido. River sigue adelante en la Copa Argentina y cumplió con su trámite ante el diezmado Instituto, que le hizo partido sobre todo en el primer tiempo, peor luego le pesó la falta de actividad de pretemporada y la jerarquía individual de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

En el complemento, a los 18 minutos, el Muñeco metió el primer cambio, ya que no estaba conforme con el juego de su equipo: Enzo Pérez por Ignacio Scocco, al revés de los últimos partidos, ya que Nacho fue titular y el DT cambió el sistema para volver al 4-4-2. Lo curioso es que el ex Estudiantes, sólo dos minutos después de su ingreso, anotó el mejor gol de la noche, al recibir el esférico por parte de Jorge Moreira en la puerta del área para clavarla al ángulo de Hoyos con un sutil derechazo, de primera. Un verdadero golazo de Enzo para poner el 2-0 parcial y festejarlo como un hincha más, su primer e inolvidable gol con la camiseta de River. Además, volvió a convertir en el fútbol argentino, cosa que no lograba desde 2011, cuando se destacaba en Estudiantes LP.

Enzo fue el fichaje más rutilante del mercado del Millonario, viniendo de ser capitán en Valencia y con grandes chances de volver a la Selección Argentina. Llegó y fue titular en los primeros dos partidos del semestre, sin encontrar su lugar. Desarmar el mediocampo del primer semestre de 2017 (Pity, Ponzio, Rojas, Nacho Fernández) fue difícil para Gallardo, pero lo hizo con tal de incluir a Pérez. Facultades futbolísticas le sobran y lo demostró anoche, pero sabe que tiene mucha competencia y que ser parte de los relevos es una posibilidad.

Por otra parte, facturó Rafael Santos Borré, el colombiano que era uno de los 'tapados' de la dirigencia y quien mostró buenos dotes goleadores en Villarreal y Deportivo Cali. El oriundo de Barranquilla, quien tuvo su estreno oficial ante Atlas, entró por Carlos Auzqui y en un puñado de minutos liquidó el trámite, tras un remate de derecha que tapó Hoyos y en el rebote, el delantero definió de zurda. Sin dudas, Borré es una opción más que interesante en el ataque, aportando velocidad, frescura y desequilibrio, además de una gran calidad a la hora de ajusticiar. Segundo partido, primer gol para el 19, la que usaron Falcao y Teo.

Dato curioso: todos los refuerzos que son jugadores de campo ya anotaron goles; Ignacio Scocco y Javier Pinola a Guaraní (ida y vuelta de los 8vos de la Copa Libertadores respectivamente), Pérez y Borré ayer vs Instituto (Copa Argentina). Sólo faltan Germán Lux, que es arquero, y Nicolás De La Cruz, que aun no debutó en La Banda.