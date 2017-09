Alario: ''Por suerte pude convertir''

Alario y el final de una mala seguidilla (Foto: Getty)

River sigue sin brillar pero volvió a mostrar contundencia en su juego para ganarle por 4-1 a Instituto de Córdoba en el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina. En la próxima instancia, el Millonario enfrentará al ganador del cruce que protagonizarán Defensa y Justicia y Temperley.

Lucas Alario, figura y autor del primer gol del partido, habló con la transmisión oficial y admitió que la seguidilla de diez cotejos sin convertir lo mantenía en vilo: "En lo personal no venía convirtiendo, sé que cuando no convierto me pongo un poco loco. Gracias a todos mis compañeros y a mi familia que me bancaron. Por suerte pude convertir y ganamos".

Por otra parte, tuvo tiempo para analizar cómo se fue dando el desarrollo del encuentro: "Fue un partido trabado, quedamos con uno menos y por suerte nos encontramos con el gol, eso anímicamente ayudó. Después, con la expulsión de ellos, todo se acomodó y por suerte pudimos clasificar. El primer tiempo fue parejo, yo tuve dos cabezazos y también tuvimos otras que no pudimos terminar bien".

Para finalizar, el delantero es consciente que el Millonario aún no exhibió su mejor faceta pero avisó que irán mejorando con el correr de los partidos: "Nosotros sabemos lo que podemos dar, no nos sentimos incómodos, pero sí molestos porque podemos dar más, hay que seguir trabajando y corregir errores. Podemos mejorar mucho como equipo. Tenemos que seguir trabajando".