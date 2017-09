River goleo a La Gloria y avanza en la Copa Argentina

Google Plus

¡Así cerramos la transmisión! ¡Muchas gracias por su visita!.

Cuatro de los seis refuerzos ya convirtieron: Scocco, Pinola, Enzo Pérez y Santos Borré. Y aún no debutó De La Cruz.

Los jugadores se hicieron acreedores de $850.000 pesos por pasar de ronda del certamen.

Lucas Alario fue la figura del partido: "Cuando no convierto me pongo un poco loco. Por suerte pude convertir, pero me voy más contento porque pudimos ganar. Fue un partido trabado. Todavía nos falta, sabemos lo que podemos dar y que podemos jugar mejor".

River se enfrentará en 8vos de final de la Copa Argentina al ganador del duelo entre Temperley-Defensa y Justicia (mañana a las 18hs).

¡¡¡FINAL DEL PARTIDO!!! Gracias a sus individualidades y a pesar de jugar mucho tiempo con un jugador menos, River goleó 4-1 a Instituto y pasó a 8vos de final de la Copa Argentina. Digno lo de la Gloria, el Millo aún adeuda desde el juego colectivo.

40' ST GOOOOOOOOOL DE RIVER!!! Enzo Pérez interceptó el balon en la mitad de cancha y asistió a Santos Borré que se habia abierto sobre la derecha para rematar y luego sí ,aprovechando el rebote de Hoyos, convertir su primer gol en su debut con la camiseta del Millo.

38' ST GOOOOOOOOL DE RIVER!!! Al instante del descuento de la Gloria, corner que ejecuta Santos Borré y Maidana busca la pelota para cabecear y no la alcance Hoyos.

36' ST GOOOOOOOOOOOL DE INSTITUTO!!!! Castelli aprovechó el balón perdido por Pinola, que se la pasó a Olego (recién ingresado) para marcar y poner en suspenso la definición.

32' ST Cabezazo de Alario apenas por encima del travesaño.

30' ST Doble cambio en River: Ingresan Rojas y Santos Borré (haciendo su debut) y se retiran Nacho Fernández y Auzqui.

29' ST Sobre la línea Bonacorso le dice que no a lo que podía haber sido el doblete de Alario, efectiva salida de Hoyos.

Las individualidades de River le están ganando a las del equipo cordobés. Pero este fue más - al menos hasta la expulsión de Agüero - desde el juego. ¿Quién cambió todo? Gallardo con el cambio efectivo de Enzo Perez.

25' ST Último cambio en la Gloria: Ingresa Leandro Vega y se retira Mainero.

20' ST GOOOOOOOOL DE RIVER!!! Moreira levanto la vista y se la pasó a Enzo Pérez que se acercaba al área para convertir un GOLAZO y poner el 2-0 a minutos de haber ingresado. Primer gol con La Banda, en tres partidos.

18' ST Primer cambio en River: Entra Enzo Pérez y se retira Ignacio Scocco.

17' ST EXPULSADO FACUNDO AGÜERO por un manotazo a Moreira que interrumpe el avance del Paraguayo que se proyectaba a atacar. De esta manera, ambos equipos están con 10 jugadores.

10' ST Doble cambio en Instituto: Entran Videla y Olego y se retiran Roige y Endrizzi.

6' ST Ejecutó Nacho Fernández el tiro libre pero nadie llegó a cabecear.

3' ST Castelli recibe el regalo de Casco en el área, pero define muy mal pudiendo Lux despejar con la mano. Otra oportunidad desaprovechada por el 9.

2' ST Ejecuta el tiro libre Nacho Fernández a las manos de Hoyos.

¡¡¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!!! Sin cambios, en ambos equipos

Lucas Alario acabó con su peor marca sin convertir goles con La Banda: 941 minutos (10 partidos)

¡¡¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN MAR DEL PLATA!!! River que no pudó imponerse desde el juego ante Instituto, si lo hizo desde el marcador gracias al gol del Pipa Alario. Recordemos que Pity Martínez fue expulsado a los 38 minutos.

46' PT GOOOOOOOOOOOOL DE RIVER!!! Pase de Nacho Fernández al Pipa Alario para que rompa con el cero en el marcador y con su sequía sin convertir con un BOMBAZO!

Se adicionarán dos minutos.

38' PT Expulsado Pity Martínez por una dura pisada sobre el tobillo de Mainero. River queda con 10 jugadores.

33' PT Ejecutó el tiro libre Pity Martínez al punto penal a la cabeza del Pipa Alario que remata apenas desviado. Avisa de pelota parada unicamente el Millo.

30' PT Tiro libre para La Gloria que es contenido sin problemas por el arquero de River.

27' PT Remata Castelli a las manos de Lux. Llega más, pero no aprovechan sus situaciones el conjunto cordobés.

Pity Martinez es el único que intenta desbordar en un River que no es claro, ante un Instituto ordenado y que peligra más.

19' PT Pase atrás de Nacho Fernández al Pity Martinez que remata de manera muy forzada para que contenga el balón sin problemas el arquero Hoyos.

Gran marco de hinchas riverplatenses en el José María Minella.

13' PT Tiro libre para el Millo ejecutado por Nacho Fernández que impactó en la barrera.

9' PT Desprolijo pero peligroso avance de River en el área rival. Pero no estuvo cómodo para rematar.

5' PT Salió mal Ponzio y perdió la pelota ante Castelli que decidió frenar la pelota antes de definir de zurda y así desperdiciar una chance clara para "La gloria".

1' PT Tiro libre en tres cuartos de cancha que ejecutó Pity Martínez. Anticipó de cabeza Lucas Alario y la pelota se fue al costado del palo. Avisó River.

¡¡¡ARRANCÓ EL PARTIDO!!! El millonario se enfrenta a Instituto en busca del boleto a los 8vos de final de la Copa Argentina.

Ya están los jugadores de ambos equipos junto con la terna arbitral en el mundialista de Mar del Plata. Posaron con una bandera que poseía la leyenda "BARCELONA, estamos con vos".

Así forma Instituto de Córdoba: Hoyos; Bonacorso, Aguirre, Agüero, Goicochea; Mainero, Roige, I. Antonio, Endrizzi; J. Fernández y Castelli.

Suplentes que acompañarán a Gabriel Gómez en el banco: Henricot, Mattalia, López, Videla, Klimowicz, Vega y Olego.

Asi forma River Plate: Lux; Moreira, Maidana, Pinola, Casco; Auzqui. Ponzio, I. Fernández, G. Martínez; I. Scocco y Alario.

Suplentes que acompañan a Marcelo Gallardo en el banco: Batalla, Barboza, Montiel, Rossi, Pérez, Rojas y Santos Borré.

Nicolas De La Cruz: "Mi hermano dejó una huella en el club, ganando titulos y un buen recordatorio en los hinchas. Yo vengo a dejar mi nombre a dejar en lo más alto del club y ganar títulos".

En Primera, no se ven las caras desde el 9 de abril de 2006, por el Torneo Clausura. En el Antonio Vespucio Liberti, el River de Passarella vencía 3-1 a su par cordobés, con tantos de Víctor Zapata y Ernesto Farías (2). Gabriel Lobos empataba parcialmente para la visita.

Foto: La Página MIllonaria.

La última victoria de Instituto al Millonario: en la temporada 1986/87, con goleada por 4-1, en Alta Córdoba, con triplete de Oscar Dertycia y el restante de Enrique Sánchez; descontaba Antonio Alzamendi para La Banda.

En el historial general, se cruzaron 33 veces, con 16 triunfos de River, 10 empates y 7 victorias de Instituto. El Millo no pierde ante la Gloria desde hace 30 años.

Foto: Mundo D.

La última vez que se enfrentaron de forma oficial fue en abril de 2012, por la segunda rueda de la B Nacional 2011/12, en el Monumental. Ganó River 1-0, con gol de David Trezeguet, un encuentro clave por el ascenso. En La Gloria atajaba Julio Chiarini, quien estuvo en La Banda entre 2014 y 2016, y su figura era Paulo Dybala, hoy en día estrella de Juventus.

Uno de los refuerzos rutilantes del cuadro cordobés es el regreso del volante Ezequiel Videla, quien se destacó entre 2011 y 2012 y luego estuvo en U de Chile, Colón y Racing Club. En la Academia no iba ser tenido en cuenta, así que regresó a la Gloria.

Foto: TyC Sports.

Instituto terminó en sexto lugar en el torneo pasado de la B Nacional, sumando 63 puntos en 44 partidos jugados, lejos del campeón Argentinos y el subcampeón Chacarita, los que subieron a la A. En el nuevo campeonato, sólo el campeón ascenderá a la Superliga, mientras que del segundo al noveno jugarán un reducido por el segundo ascenso.

La Gloria accedió a esta instancia tras derrotar 1-0 a Argentinos Juniors en Cutral Co, con gol de Paulo Rosales, de penal.

Foto: Mundo D.

Hubo polémica en la semana por parte de Instituto, que recordemos, comenzó su pretemporada hace una semana y no tuvo ni un amistoso como preparación, porque el Torneo de la B Nacional terminó tres semanas después que el de Primera División y la nueva temporada del certamen de ascenso arrancará recién en septiembre. Sin embargo, la AFA en el día de ayer habilitó a sus refuerzos para que puedan jugar el encuentro.

Para este partido, Marcelo Gallardo decidió hacer dos cambios respecto al once que jugó ante Atlas: la vuelta a la titularidad de Carlos Auzqui, quien se ubicará en la izquierda, e Ignacio Scocco también será de la partida para jugar arriba. Saldrán Enzo Pérez y Ariel Rojas, para regresar al 4-4-2 del semestre pasado, con Pity Martínez jugando en la derecha.

El Millonario defiende el título que consiguió el año pasado, pero sólo por el objetivo deportivo que representa, y económico, porque el Millo ya está clasificado a la Copa Libertadores 2018.

Foto: Olé.

River viene de superar sin problemas los 32vos de final de la Copa Argentina en Salta, goleando 3-0 a Atlas (de la Primera D), con dos tantos de Gonzalo Martínez y uno de Ignacio Fernández. La nota destacada fue que Wilson Severino, goleador histórico de Atlas, cumplió su sueño de enfrentarse al Millonario, club del cual es hincha.