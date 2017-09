Santos Borré: "Tenía opciones para seguir jugando afuera, pero quería retos de un equipo grande que peleé por títulos"

Santos Borré en rueda de prensa. Foto: Deportes RCN.

Hace pocos días River Plate fichó a su quinto refuerzo en una operación muy silenciosa, la cuál sorprendió a todos los Riverplatenses. Se trata del delantero colombiano, Rafael Santos Borré, quién fue comprado al Atlético Madrid de España. En los últimos días se entrenó con el plantel, y en una rueda de prensa que brindó hoy al mediodía en Ezeiza, contó cómo le dieron la bienvenida sus compañeros: "Estoy muy contento de estar en River. El recibimiento que me dió el grupo fue muy bueno y me puse muy contento por eso. Me adapté rápido a un plantel que me ha tratado de ayudar a entender y ensamblarme a la forma de jugar del equipo", contó.

También confesó que eligió jugar en la Banda, a pesar de que tenía propuestas para continuar su carrera en el exterior: "Si bien tenía opciones para seguir jugando en Europa, quería un reto de un equipo grande que peleé por cosas importantes como títulos. Por eso elegí venir a un club tan grande como River, que incluso es muy conocido a nivel mundial. Tengo metas a corto y largo plazo por cumplir en este lugar. Es un reto personal que tengo, y se que llego a un gran club en el que cada jugador tiene mucha responsabilidad", manifestó.

Posteriormente, el jóven de 21 años se describió futbolísticamente: "Soy un atacante que se mueve por todo el ataque, trato de asociarme con todos los compañeros, moviendomé y generando espacios. Lo mío es moverme en los espacios libres y ser inteligente para asociarme con los volantes que vienen de atrás", explicó.

Por otra parte elogió al ex-director técnico de River, Diego Simeone, quién lo dirigió en Atlético Madrid y lo comparó con el del Millonario, Marcelo Gallardo: "Simeone es un gran entrenador, que es muy inteligente para hacer tácticas. Es un técnico increíble porque sabe manejar muy bien los momentos del partido y cambiar los esquemas en momentos claves, además de que también sabe cómo presionar al rival. En cuanto a la comparación con Gallardo, considero que son entrenadores diferentes, ya que Simeone tiene un estilo de juego que se basa más en el repliegue del equipo para que salga rápido de contraataque. En tanto que a Marcelo le gusta tener la posesión del balón, y le gusta que su equipo sea intenso para poder recuperar rápido la pelota, en caso de perderla", analizó.

Por último contó cómo está viendo al plantel de River para el segundo semestre de 2017: "El grupo está muy bien, enfocado en los objetivos que tiene y sabiendo lo que quiere, con ganas de mejorar. Siento que es un equipo muy maduro, que sabe afrontar los diferentes tipos de partidos, y lo veo muy tranquilo para afrontar los Cuartos de final de la Copa Libertadores. Coincido con aquellos que dicen que River es un equipo copero, porque tiene jugadores de jerarquía, con mucha personalidad que saben afrontar instancias decisivas", cerró.