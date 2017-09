El Peor Inicio

jugadores sanjuaninos celebrando

Sorpresiva derrota en el debut del santo. Patronato ha caído estrepitosamente ante un elocuente San Martin de San Juan quien ha sabido aprovechar los espacios generados por el patrón y logró concretar las llegadas de gol obtenidas consiguiendo así una victoria dos por cero.

El equipo de Pumpido sorprendió a propios y a extraños al no saber manejar el partido. El conjunto de la capital entrerriana no pudo concretar las pocas llegadas con las que contó durante los noventa minutos que duró el encuentro y lo pagó muy caro. Con un mediocampo que no supo entenderse nunca con los delanteros y una defensa atolondrada que no se conecto con los mediocampistas, le permitieron jugar a los sanjuaninos que se hicieron con la posesión del balón durante gran parte del encuentro.

Los goles llegaron al comienzo del encuentro y sobre el ocaso del mismo. A los 3’ del primer tiempo Facundo Barceló venció la valla custodiada por el veterano Sebastián Bértoli, y a los 29’ del segundo tiempo Marcos Gelabert sentencio el partido y colocó el dos a cero final.

El equipo dio una imagen negativa que sorprendió por lo mostrado en los amistosos jugados en la pretemporada donde la idea que intentaba mostrar Pumpido era salir jugando con la pelota en el piso y así intentar llegar al área rival sin tener que recurrir al pelotazo, cosa que hoy no ocurrió. En defensa tampoco se pudo ver lo practicado en los amistosos ya que ninguno presiono al rival y lo dejaron jugar muy libre.

Formaciones:

San Martín (SJ): Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Matías Escudero, Adrián Pucheta, Mauricio Casierra, Nicolás Maná, Álvaro Fernández, Emiliano Agüero, Claudio Mosca; Facundo Barceló y Gustavo Villarruel.

DT: Néstor Gorosito.

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera, Lucas Márquez; Abel Peralta, Damián Lemos, Martín Rivero, Blas Cáceres; Alberto Contrera y Adrián Balboa.

DT: Juan Pumpido.

Cambios:

13’PT: ingresó Gonzalo Di Renzo por Abel Peralta -lesión- (PAT).

12’ST: ingresó Matías Quiroga por Blas Cáceres -lesión- (PAT).

15’ST: ingresó Marcos Gelabert por Álvaro Fernández (SMA).

18’ST: ingresó Martín Luque por Nicolás Maná (SMA).

36’ST: ingresó Claudio Spinelli por de Facundo Barceló (SMA).

37’ST: ingresó Mauricio Carrasco por Matías Quiroga (PAT).

Amonestados:

28’PT: Gustavo Villarruel (SMA).

34’PT: Walter Andrade (PAT).

19’ST: Adrián Pucheta (SMA).

36’ST: Gonzalo Di Renzo (PAT).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.