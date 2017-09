Newell's - Olimpo: Niuls All Go

Google Plus

Los que están y los que llegan, los que luchan y los que ganan (Foto: Télam)

Newell's All Boys viene en una barrena importante ya que no sólo sacó 1 punto de seis en el torneo, sino que sacó 1 de 9 si contamos la eliminación de Copa Argentina a manos de Godoy Cruz. En los últimos meses perdió "mucho peso específico", (Maxi Rodriguez, Mansilla, Moiraghi, Scocco, Formica, Isnaldo, Quignón, Domínguez y Prediger) y los nuevos no logran hacer pie, ni siquiera su DT. Además sufrió la baja por falta de pago del ex-Olimpo Joel Amoroso.

Olimpo tiene (también) un sólo punto, pero el detonante fue su participación en Copa Argentina, goleando a Racing 4-2 luego de ir dos abajo, eso acomodó las malas sensaciones ante Boca y permitió que se rehiciera frente al Rojo de Avellaneda empatándole en casa, si bien se ven parecidos, es una cuestión de inercia.

Juan Manuel Llop: "Estoy tranquilo porque estamos cerca de ganar y los rivales no son superiores a nosotros, sólo nos falta ese 10% para ganarlo".

El Chocho tiene otros problemas, Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozián tienen diferentes lesiones, distensión muscular el primero ante Huracán y algo similar el segundo, por lo que los rosarinos formaran con: Luciano Pocrjnic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz, Milton Valenzuela; Nery Leyes, Braian Rivero; José Torres, Víctor Figueroa, Héctor Fértoli; y Luis Leal. Además fueron convocados Ibáñez, Escobar, Sills, Elías, Opazo, Cabrera y Treppo.

Mario Sciacqua: "El plantel es corto y joven. Es un proceso de adaptación, los más grandes entienden el mensaje, y se lo trasladan a los más jóvenes“. Con la enfermería en evolucion de sus dirigidos, el DT del Aurinegro bahiense estuvo haciendo pruebas dentro del contexto de sus ideas. Una de ellas es tocar poco el equipo, y la otra es modificar cosas para variar el resultado final, por lo que los once podrían ser: Adrián Gabbarini; Mauricio Rosales, Cristian Nasuti, Matías Cahais, Cristian Villanueva; Lucas Mancinelli, Emiliano Tellechea, Lucas Villarruel, Lucas Costa, las dudas son Troyansky; Vila o Depetris.

HISTORIAL ENTRE AMBOS (21 Partidos en Primera) NEWELL,S OLIMPO EMPATE 6 8 7

Ficha del partido

Fecha 3

Horario: 16:15 hs.

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Gustavo Esquivel

Asistente 2: Gonzalo Pedro

4to árbitro: Cordoba Figueroa

Emisión: TNT Sports