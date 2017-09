Llop: "Hay que mostrar síntomas de rebeldía"

Foto: CANOB Oficial.

Posterior al entrenamiento llevado a cabo en el predio Bella Vista, Juan Manuel Llop enfrentó los micrófonos de prensa. El entrenador habló sobre los problema dirigenciales, el empate del pasado lunes ante Unión y el encuentro por los 16avos de final de Copa Argentina ante Godoy Cruz.

En primer lugar, haciendo referencia a los problema económicos que tiene Newell's y la falta de pago a Figueroa y Amoroso, declaró: "No es una cuestión nuestra, voy a tratar de no opinar tanto porque tal vez me equivoco en la apreciación. Me llamó la atención que ellos quedaron pendientes". Posteriormente, dijo: "Joel, tuvo un problema en el aductor y sus tuvo inconvenientes con sus haberes. Víctor está muy bien, hizo muy buena práctica y no hay problema".

Siguiendo en el tema, expresó: "Hay que estar tranquilo, cuando pasan estas cosas hay que sumar más allá de los inconvenientes. Cuando hay inconvenientes, hay que mostrar síntomas de rebeldía. Las cosas pasan y hay que resolverlas". A partir de esto, concluyó: "Tenemos que ubicarnos en un espacio, que es el deportivo. Con respecto al gremio, es una cuestión netamente de los dirigentes. Nosotros tenemos que aislarnos".

Ingresando en el análisis del empate ante Unión el pasado lunes, comentó: "Terminamos recuperando el balón a diez metros de nuestra área, generalmente trabajamos recuperarla en el séctor medio. No trabajamos bien la presión en conjunto, fue un partido en el que fuimos a presionar no en bloque". En cuanto a los insultos en el cambio de Sarmiento por Sills, dijo: "No estaba haciendo un mal partido, fue por algo táctico. Como estaba amonestado decidí sacarlo a él en vez de Elías. No es bueno que la gente se manifieste de esa manera, hay que tener paciencia para que la situación en general se vaya encaminando".

Cerrando el tema, declaró: "Buscamos que el rival no nos maneje tanto el balón como pasó en el primer tiempo, se lo cedimos demasiado. Hay que hacer hincapié en eso, para que en cada partido tengamos el balón y no lo cedamos".

Palpitando el encuentro por Copa Argentina ante Godoy Cruz, expresó: "Leyes, Sarmiento y el resto tuvieron una buena de semana, así que mañana confirmaremos el equipo". Posteriormente dijo: "Torres va a jugar de extremo por derecha o izquierda, va a trabajar en esa zona que se siente muy cómodo. Sarmiento en lugar de Figueroa".

Finalmente, acerca del Tomba: "Tienen muy buen plantel, un equipo con buena técnica y delanteros potentes con capacidad goleadora. Tal vez no se reflejó en puntos los partidos que hizo, así que tendremos que hacer un excelente partido para pasar de ronda".