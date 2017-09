Cara a cara: 'Pipa' Benedetto vs 'Morro' García

Google Plus

Darío Benedetto vs Santiago García

Por la tercer fecha de la Superliga, Boca y Godoy Cruz se verán las caras en la Bombonera este domingo por la tarde, y uno de los condimentos especiales en la previa de este choque es el enfrentamiento entre dos tremendos delanteros: Darío Benedetto y Santiago García.

Por un lado, un delantero que atraviesa un presente implacable. Sin dudas el mejor momento en la carrera del 9 de Boca que desde que llegó al club de la Ribera ha marcado 29 goles en 34 participaciones, un promedio de 0,85 goles por partido que supera al del arranque de Martín Palermo, que en sus primeros 34 apariciones en Boca anotó 18 tantos. Enfrente estará el uruguayo Santiago García, uno de los grandes referentes del club mendocino que en un poco más de un año ya se ganó el cariño del hincha. El Morro, que recientemente celebró su cumpleaños n° 27, arrancó esta temporada con el pie derecho, anotando 2 goles en los 4 partidos que ha disputado hasta ahora (dos por Copa Argentina y dos por la Superliga).

Ambos atraviesan momentos positivos, pero difíciles de comparar, ya que el Pipa no para de hacer goles hace un año. Desde que comenzó la presente temporada disputó 4 partidos con la camiseta de Boca y anotó 6 goles (2 a Gimnasia y Tiro, 2 a Olimpo, 1 a Lanús y 1 a Guillermo Brown este miércoles en Mendoza). Benedetto ocupa el cuarto puesto entre los goleadores mundiales del año 2017, detrás de Harry Kane, Lionel Messi y Edinson Cavani. Se encuentra claramente en la mejor etapa de su carrera como futbolista, que le ha permitido alcanzar el sueño de ser convocado a la Selección Argentina de Jorge Sampaoli. Las estadísticas no dicen todo, pero en algunos casos como este dicen mucho del centro-delantero fanático de boca que con su carisma y sus goles ya se metió al hincha xeneize en el bolsillo y captó la atención de algunos clubes europeos. Incluso logró que el presidente Daniel Angelici elevara su contrato y por ende su cláusula de rescisión a 22 millones de euros, un monto elevado para el fútbol de nuestro país pero que no asusta a los bolsillos europeos. ¿Se quedará después de fin de año?

Por su parte, el ex Nacional de Montevideo estuvo a punto de abandonar la institución cuyana en el último mercado de pases para sumarse al plantel de Talleres de Córdoba, pero se cayó la transferencia debido a que no superó la revisación médica y finalmente se quedó en el Tomba, y se lo ve cómodo. Ya anotó en 2 de los 4 partidos que le tocó jugar y seguramente sueña con agrandar esa racha en la Bombonera.

Gran partido el que nos espera, que será dirigido por Germán Delfino y televisado por TNT Sports a partir de las 18:05.