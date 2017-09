Uno por uno: Semana redonda

Google Plus

Los once elegidos por Larrera para medirse a la "T". Foto: Club Godoy Cruz

El Tomba consiguió su primer triunfo en el certamen doméstico luego de ganarle por 2-1 al Matador cordobés, con goles de Juan Fernando Garro quien había puesto en ventaja a la escuadra dirigida por Mauricio Larrera; mientras que para los cordobeses empataron de la mano de Joao Rojas, pero cuando se terminaba el partido apareció Santiago García nuevamente para darle el triunfo al Expreso. En el podio de los destacados aparecen: Santiago García, Felipe Rodríguez y Facundo Cobos.

A continuación el uno por uno de Godoy Cruz:

12) Leonardo Burián (6): Otro partido sólido del uruguayo, se lo mostró seguro en toda la tarde y Talleres no lo inquieto demasiado. Salvó un disparo de afuera del área.

29) Luciano Abecasis (4): Flojo partido del ex Pescara, todavía no vuelve a su nivel del 2016 con Sebastián Méndez. No pudo proyectarse nunca al ataque.

2) Leonel Galeano (6): Buen encuentro del capitán del Tomba, se lo mostró seguro en la marca a Junior Arias y firme a la hora de salir jugando.

5) Diego Viera (6): Buen regreso del central guaraní, se complementó y se entendió bien junto a Galeano en la zaga central. Nunca se complicó y ganó muchos duelos de arriba.

28) Facundo Cobos (7): Brillante cotejo del ex Gutierrez, reemplazó de gran manera a su colega Fabrizio Angileri. Lo nubló de la cancha a Sebastián Palacios y estuvo bien en la marca.

7) Juan Fernando Garro (6): El "Juanfi" hizo la banda derecha y complicaba por su velocidad, con un gol suyo se abrió el marcador. Terminó cansado y pagó los platos rotos por la expulsión de Henríquez.

19) Fabian Henríquez (3): Mala tarde del volante central. Estuvo lento en la marca. El árbitro del encuentro le sacó la roja luego de una falta en la mitad de cancha.

10) Gastón Giménez (6): Bien el Tonga, se lo mostró solido y preciso a la hora de hacer jugar a sus compañeros.

22) Felipe Rodriguez (8): Brillante partido del charrúa, los defensores rival no lo podían detener por su explosión 4G. Está en un gran nivel personal y individual, es factor clave para el Tomba.

9) Javier Correa (5): Regular tarde del ex Instituto de Córdoba, armó una buena jugada para la aparición de Rodriguez pero luego se fue desinflando. Terminó siendo un improvisado volante por izquierda.

18) Santiago García (10): Otra vez San Morro apareció al final para liquidar todo, cuando fue expulsado Henríquez se lo mostró solo arriba y se banco la fuerte marca de los defensores rivales. Sin dudas fue el jugador de la tarde y se llevó todos los aplausos de los presentes.

Ingresaron:

30) Juan Andrada (6): Buen regreso luego de la lesión del oriundo de San Luis, fue una tarde soñada para el pibe y reemplazó bien a Henríquez.

26) Agustín Verdugo (5): Un error suyo vino el empate de Talleres, pero se recuperó luego de asistir al final a García para liquidar todo.

8) Ángel González (-): Jugó poco para ser clasificado y evaluado.

Apostillas

Buen marco

En el estadio Malvinas Argentinas había ambas parcialidades y las gastadas estuvieron a la orden de la tarde. Los hinchas del Tomba sonrieron al final.

Cambio de último momento

El juego estuvo demorado porque se confundían las medias de ambos equipos, por eso Talleres se lo vio obligado a cambiar la indumentaria y el cotejo empezó mas tarde.

Un regreso esperado

La emoción de la tarde se la llevó Juan Andrada, volvió a tener minutos de juego en Primera luego de su lesión en octubre del año pasado.