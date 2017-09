Pasaje en juego

Google Plus

Newell's enfrentará este lunes a Godoy Cruz en busca de seguir avanzando en la Copa Argentina.│Foto: Clarín.

El conjunto rosarino comandado por Juan Manuel Llop (ex entrenador del Tomba), ultima detalles con la mente puesta en su próximo encuentro: enfrentará a Godoy Cruz por los 16vos. de Final de la Copa Argentina. El duelo comenzará cuando el reloj indique las 21:10 hs. del día lunes, con el Estadio 15 de Abril (propiedad del club Unión de Santa Fé) de escenario y arbitraje de Luis Álvarez.

La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports.

Así llega la “Lepra rosarina”

Newell’s Old Boys buscará seguir de racha cuando se enfrente a un Godoy Cruz golpeado, que aún no logra afianzar la idea futbolística de su entrenador Larriera y no hace pie.

A continuación, repasaremos el presente del Rojinegro en los frentes donde sigue con vida.

SuperLiga

El pasado lunes, el conjunto rosarino debutó en el nuevo formato del fútbol argentino con un empate 1-1 ante su par santafesino, Unión de Santa Fe. El Estadio Coloso Marcelo Bielsa, fue testigo de una igualdad con sabor amargo; la Lepra lo perdía con gol de Diego Zabala y decretó la igualdad vía penal, obra de la nueva cara en el frente de ataque, Mauro Guevgeozián.

Copa Argentina

Por el torneo más federal del país, el Rojinegro dejó en el camino a Central Norte, conjunto salteño que milita en el Torneo Federal B. En un encuentro disputado el 11/06 en el Estadio 15 de Abril (territorio de Unión de Santa Fé), la Lepra se llevó la llave tras derrotar con un contundente 4-1 a al Cuervo salteño con goles de Sebastián Domínguez, Jalil Elías y un doblete de Ignacio Scocco; descontó Enzo Vargas para el elenco oriundo de Salta.

Probable once inicial

Chocho Llop aún no confirmó el elenco que se enfrentará al Expreso por un lugar en la siguiente ronda, pero todo indica que serían tres las modificaciones que realizaría el adiestrador respecto a la formación inicial del encuentro frente a Unión: Ingresarían Nery Leyes, Joaquín Torres y Brian Sarmiento en lugar de Juan Sills, Joel Amoroso y Víctor Figueroa respectivamente.

Por ende, así formaría la Lepra rosarina: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz, Milton Valenzuela; Héctor Fértoli, Jalil Elías, Nery Leyes, Joaquín Torres; Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozián.