Se copa con la Lepra

Google Plus

Larriera probó variantes en la semana previa al compromiso. Foto: Diario Uno

El Tomba ya dejó atrás la derrota ante Atlético Tucumán y ahora se enfoca en su próximo compromiso será por los 16avos de Copa Argentina frente a la escuadra rosarina, dicho certamen es uno los objetivos de Mauricio Larriera pensando en poder clasificar a la próxima Copa Libertadores. En la semana el DT oriental probó variantes y cambió nombres, la lesión de Leonardo Burián ya quedó atrás y le volvió a depositar confianza para seguir bajo los tres palos luego de su error la semana pasada frente al Decano, cuando se perfilaba para ingresar Roberto Ramírez de una destacada actuación el domingo pasado; Ramírez jugó para el elenco titular en la última práctica, pero esperarán a último momento a Burián.

En el entrenamiento del día viernes Facundo Cobos reemplazó a Fabrizio Angileri por el sector izquierdo de la defensa y decidió sacar a Leonel Galeano para el ingresó de Tomás Cardona acompañando a Sebastián Olivares en la zaga. En el medio ingresaron Agustín Verdugo y Ángel González por Juan Fernando Garro y Felipe Rodríguez respectivamente.

Pero no se lo mostró conforme y volvió a cambiar de nombres, todavía el once no está confirmado por el propio entrenador lo confirmaría una vez arribado al 15 de abril escenario del encuentro. El equipo en perfilarse para avanzar a una nueva ronda del certamen federal será: Burián;Abecasis;Olivares;Galeano;Angileri;Garro;Henríquez;Giménez;González;Correa y García; el dibujo táctico será el tradicional 4-4-2 con dos puntas definidos.

El rival del turno será el conjunto dirigido por Juan Manuel Llop, llega a esta instancia luego de dejar en el camino a Central Norte de Salta lo venció por cuatro a uno. Su presentación el torneo doméstico empató uno a uno ante Unión, con respecto a ese cotejo Llop haría tres modificaciones ingresaran Brian Sarmiento; Nery Leyes y Joaquín Torres por Víctor Figueroa;Juan Ignacio Sills y Joel Amoroso respectivamente.

El once de la Lepra será: Pocrnjic; San Román;Paz;Bianchi;Valenzuela;Torres;Leyes;Elías;Fértoli;Sarmiento y Guevgeozián. El número telefónico sería un 4-3-1-2 con un enganche para asistir a los delanteros.

Está todo dicho, el Expreso se quiere copar ante el Rojinegro para avanzar a una nueva ronda del certamen federal.

Síntesis

Godoy Cruz: Leonardo Burián;Luciano Abecasis;Sebastián Olivares;Leonel Galeano;Fabrizio Angileri; Juan Fernando Garro;Fabian Henríquez;Gastón Giménez;Felipe Rodríguez;Javier Correa y Santiago García. DT: Mauricio Larriera

Newells: Luciano Pocrnjic;José San Román;Nehuén Paz; Bruno Bianchi;Milton Valenzuela;Joaquín Torres;Nery Leyes; Jalil Elías; Héctor Fértoli;Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozián. DT: Juan Manuel Llop

Hora: 21

Árbitro: Luis Álvarez

TV: Tyc Sports(629-1629)

Apostillas

Banfield espera en Octavos de final.

El ganador de esta llave se enfrentará al Taladro luego de eliminar a Atlético Rafaela lo derrotó por cuatro a dos, en la próxima ronda de Copa Argentina. Con escenario y fecha a confirmar.

Completan la delegación.

La delegación viajó el sábado vía terrestre para la ciudad santafecina, el resto en subirse al micro se subieron: Roberto Ramírez, Diego Viera, Facundo Cobos, Luciano Pizarro, Angel González,Luis De Faria,Agustín Verdugo y Victorio Ramis.

En el 2013 llegó hasta cuartos de final.

En la edición del 2013 el Tomba cayó derrotado por uno a cero ante Arsenal de Sarandi en San Juan.En aquel año Godoy Cruz llegó lejos del certamen y quiere superar ese registro.