Leonardo Burián: "Mi característica principal es ser arquero jugador"

Burián se lo muestra confiado de cara al fúturo. Fotos: Vavel Godoy Cruz

Cuando apenas se abrió el mercado de pases el Tomba salió en búsqueda de un arquero de experiencia, y en la lista de los candidatos aparecían varias opciones. Pero Mauricio Larriera quería un viejo conocido suyo: el portero solicitado era Leonardo Burián; de enorme trayectoria en el fútbol de su país; también tuvo un breve paso por el futbol mexicano y el colombiano.

- ¿Cómo fueron tus inicios en el 2008-2009 en Nacional?

- Hice formativa desde los tres años en Nacional pero no alcancé a debutar en la primera división. Llegue a Primera en el 2005 pero debute en Bella Vista de Uruguay, todos los técnicos siempre te dejan un mensaje o enseñanza.

- ¿Cómo fue tu estreno en la primera división con Bella Vista, debido a que no era el club donde empezaste tu carrera?

- Como todo chico que debuta con nervios, pero a medidas que iban pasando los encuentros uno se va afianzando y tener confianza en uno mismo. Es una experiencia positiva para tener continuidad.

- ¿Cómo resumís tu pasado en Juventud de Uruguay?

- Mi torneo lamentablemente fue corto donde disputé doce partidos porque luego me fui a Colombia a jugar en búsqueda de mayor rodaje.

- ¿Cómo fue tu primera experiencia fuera de casa en Colombia, defendiendo el arco de Deportes Tolima?

-Complicado, porque era la primera vez que salía del país, tenía que convivir con otras costumbres y dejar la familia. Uno a veces sufre más porque se aleja de la familia y de su grupo de amigos, pero nosotros tenemos la rutina de ir a entrenar y todo.

- ¿En el año 2015 tuviste un accidente, qué imágenes se te vinieron a la cabeza?

- Si lamentablemente sí, íbamos a entrenar con un compañero y una camioneta se cruzo de carril y luego de atrás nos chocó un camión. Por suerte tuvimos una suerte tremenda, estamos acá para contarlo. Cuando llegué a casa me puse a llorar por lo nervios que pasé todo ese día y la angustia.

- ¿Qué se siente haber jugado en La Bombonera frente a un gran rival cómo Boca?

- Es una experiencia linda, el estadio es histórico al igual que su gente, son escenarios lindos para disputar partidos.

- ¿Te gustaría un llamado de Tabárez para la Selección de Uruguay?

- Y un jugador siempre sueña con ser llamada a la selección de su país, pero está complicado porque Muslera está en un gran presente y muy regular.

- ¿Con qué arquero te identificas actualmente?

- Me gusta Neuer porque juega bien con el pie y uno de mis ídolos es Buffon, quiero seguir sus pasos.

- Actualmente en el actual mercado de pases te quisieron muchos equipos entre esos Vélez y Colón respectivamente. ¿Por qué decidiste Godoy Cruz?

- La decisión pasó porque conocía al Morro (García) y a Felipe (Rodríguez); al igual que el cuerpo técnico fue el motivo porque decidí arribar a Godoy Cruz y siempre llegar a un grupo con gente conocida es un plus importante.

Burián firmando su contrato con el Tomba por un año

- ¿Qué mensaje te da Larriera antes de cada compromiso?

- Tratar de tener tranquilidad y hacer las cosas simples, pero que tenga confianza en mí. Porque sabía que venía sin mucha continuidad y estaba parado hace tres meses.

- ¿Cómo fue tu pasado por el fútbol de México?

- La experiencia es linda, la liga es muy competitiva es igual que la liga argentina. Pero no tenía rodaje había cuatro arqueros entre esos se encontraba Federico (Crivelli), nos hicimos muy amigos con él.

- ¿Cuáles son tus objetivos personales y colectivamente de cara a la Superliga?

- El equipo se está preparando para ganar, es la mentalidad que tiene Larriera en cada charla o en cada entrenamiento. Tenemos que tener la vara muy alta y hacerle frente a los grandes.

- ¿Con qué te encontraste de Godoy Cruz, debido a su crecimiento en los últimos tiempos?

- Conocía al Pato (Curbelo) y a su familia, me habló muy bien de la institución y fue clave para que venga.

- ¿Cómo evalúas tu rendimiento ante Gremio?

- Fue positiva, lástima el primer gol. Se debió porque no tenía continuidad, pero después me sentí seguro porque los defensores me transmitieron seguridad y tranquilidad.

- ¿Qué análisis haces de Atlético Tucumán el primer oponente de la Superliga?

- Es un rival complicado tiene jugadores de jerarquía, es un encuentro complicado como va a ser todo torneo y hay que ir paso a paso.

- ¿Qué mensaje le dejas al hincha?

- Qué se quede tranquilo porque vamos a dejar todo en la cancha y queremos pelear todos los frentes a disputar.

- ¿Por qué te dicen "Cachorro", ese apodo es identificado con la historia de Godoy Cruz por Alejandro Abaurre?

- Yo soy del interior de Uruguay, fue cuando llegué a Nacional porque a mi hermano le decían Perro y a mi me quedó Cachorro como apodo, me lo colocó un entrenador de arqueros.