Triunfo y empate ante Desamparados

Google Plus

Giménez (10) disputa el balón ante un adversario.Foto: Diario Los Andes

El Tomba disputó su segundo amistoso de pretemporada previo al inicio de la Superliga cuando visite a Atlético Tucumán. El anterior cotejo fue ante San Lorenzo donde fue triunfo del Ciclón, y en la mañana del sábado en el complejo de Coquimbito se jugó otro encuentro de preparación previo al inicio del certamen doméstico.

La idea de Mauricio Larriera es llegar de la mejor manera y sumar minutos de juego para empezar a delinear el once titular para saltar al Monumental José Fierro el domingo 27 a las 14.10. En la mañana soleada del día sábado jugó una serie de partidos ante Desamparados de San Juan. En el primer choque se vio al Expreso manejando la posesión de balón, pero no podía quebrar la sólida defensa visitante y le faltaba ser más punzante en los últimos metros de ataque.

Los habituales titulares vencieron por uno a cero al elenco "sanjuanino", con la única conquista de una de sus caras nuevas de Felipe Rodríguez, se disputaron dos tiempos de 45 minutos. Los once elegidos por Larriera fueron: Burián; Abecasis, Galeano, Olivares, Angileri; Garro, Henríquez, Giménez, Rodríguez; Correa y García.

Por el lado visitante alineó: Martín Perelman; Nahuel Olivari, Martín Arce, Ariel Agüero, Facundo Torres; Pablo Jofré, Andres Rotundo, Nicolás Sottile, Leonel Pietkiewicz; Gabriel González y Lucas Farías. En el segundo tiempo tuvieron minutos de juego: Roberto Ramírez por Leonardo Burián, Facundo Silva por Javier Correa y Luis De Faría por Fabian Henríquez respectivamente.

Una vez finalizado la victoria de Godoy Cruz en el primer juego de la mañana, llegó el turno de colocar en el campo de juego a los habituales suplentes de la escuadra mendocina; en el cual volvió a mostrar como protagonista principal a los locales.

Fue un aburrido cero a cero entre el conjunto dueño de casa y el equipo visitante, donde no se sacaron diferencias en el marcador. El once en medirse ante el equipo dirigido por Raúl Antuña fue: Roberto Ramírez; Javier Báez, Diego Viera, Tomás Cardona, Facundo Cobos; Juan Andrada, Agustín Verdugo, Luis De Faría, Ángel González; Facundo Silva y Victorio Ramis. En la segunda parte tuvieron acción: Ramiro Martínez (Ramírez), Brayan Ayetz (Silva), Lucas Agüero (De Faria).

Mientras Antuña dispuso: Alejandro Dianda; Emanuel Martínez Schmith, Ariel Barth, Ricardo Bernay, René Urueña; Mario Rebeco, Sergio Gálvez, Emilio Ochoa, Mateo Rodríguez; Lucas Femenia y Matías Chavarria. Y así se fue la mañana en Coquimbito, fue una prueba superada por parte del Tomba pensando en el arranque de la competición el próximo fin de semana.

Mauricio Larriera: "El balance es positivo siempre, se terminó bien la semana"

Una vez finalizado los amistosos preparatorios Larriera dialogó con la prensa sobre el encuentro en general comentó: "El balance es positivo, nos encontramos con un equipo que presionó y vimos cosas importantes de lo que venimos trabajando".

Se lo mostró contento al DT "oriental" por la preparación previa al comienzo de la competición local. Por otro lado, dejó en claro su postura sobre el mercado de pases: "No está cerrado, ahora nos tenemos que reunir con la dirigencia, de todas maneras se habilitó el quinto cupo. Lo más importante fue mantener el grueso del plantel", la idea es traer un volante central y el apuntado es Mathias Cardacio actualmente en Defensor Sporting.

En cuanto a los partidos ante San Lorenzo, Gremio y Desamparados; el Tomba solamente convirtió dos goles, a esto concluyó: "No me preocupa, lo que me ocupa es generar situaciones a través de un camino. El rendimiento del equipo y el funcionamiento, lleva tiempo por lo mínimo esta preparación fue atípica". Para finalizar hizo hincapié sobre su primer rival en el torneo doméstico: "Es un rival duro, tiene un buen plantel con un técnico de experiencia como Ricardo (Zielinski)".