Quiere aullar en el Bosque

Triperos y Granates se volverán a ver las caras mañana en el Bosque. Foto: web

El triunfo ante Olimpo de Bahía Blanca se tiene que transformar en el punto de partida para el Lobo en esta Superliga, que ya transita por la quinta fecha. El estadio del Bosque será el escenario del choque de mañana ante Lanús, pactado para las 18:05 horas, contará con el arbitraje de Patricio Loustau y será transmitido por TNT Sports.

Conforme con el rendimiento y la victoria conseguida en Bahía Blanca, el técnico Mariano Soso decidió no meter mano en el equipo y repetir el mismo once para enfrentar al Granate. De no mediar imprevistos, Gimnasia formará con: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Fabián Rinaudo, Omar Alderete; Ezequiel Bonifacio, Agustín Bolivar, Lorenzo Faravelli, Lucas Licht; Brahian Aleman; Nicolás Dibble y Nicolás Ibañez. En tanto, completan la lista de concentrados los siguientes futbolistas: Yair Bonnin, Manuel Guanini, Óliver Benítez, Nicolás Colazo, Matías Noble, Eric Ramírez, Nicolás Mazzola y Franco Niell. Uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes.

En lo que respecta al torneo, el Lobo marcha 18° con 4 puntos, producto de un triunfo, dos caídas y una igualdad. Su rival, por su parte, se ubica 13°, en donde reúne 6 unidades, a raíz de dos victorias, misma cantidad de derrotas y ningún empate.

Lanús llega al Bosque platense con el nivel de confianza muy elevado. Tras eliminar a San Lorenzo y situarse en las semifinales de la Copa Libertadores, el Granate superó a Newell´s como local en la jornada pasada del torneo doméstico.

Para visitar a Gimnasia, el técnico Jorge Almirón dispuso realizar seis variantes en el equipo y hasta de cambiar el sistema táctico al 3-5-2. Así, Rolando García Guerreño, Maximiliano Velázquez, Román Martínez, Matías Rojas, Lautaro Acosta y José Sand se meterán en el once inicial en lugar de Leonel Di Plácido, Diego Braghieri, Matías Sanchez, Nicolás Aguirre, Marcelino Moreno y Germán Denis.

En limpio, los futbolistas que saltarán al campo de juego del Juan Carmelo Zerillo serán: Fernando Monetti; Ignacio Canuto, Rolando García Guerreño, Maximiliano Velázquez; Alejandro Silva, Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini, Matías Rojas; Lautaro Acosta y José Sand. La lista de concentrados la completan: Esteban Andrada; Leonel Di Plácido, Santiago Zurbiggen, Nicolás Aguirre, Leonardo Maciel, Germán Denis y Marcelino Moreno.

Historial

La historia entre Gimnasia y Lanús marca que disputaron 110 partidos en la Primera División, en el que el Lobo triunfó en 41 ocasiones (con 169 goles a favor), el Granate venció en 40 encuentros (172 tantos) e igualaron en 29 compromisos.

De los últimos cuatro enfrentamientos en el Bosque, Lanús salió invicto: triunfó dos veces e igualó en las restantes visitas. El último triunfo del Lobo en condición de local se remonta al Torneo Clausura 2009, en el que superó al conjunto del Sur del Gran Buenos Aires por 3 a 2. En ese encuentro marcó un tanto Fabián Rinaudo, que mañana será de la partida para el Tripero. El resto de los goles los hicieron Sebastián Romero y Rubén Maldonado para el equipo platense mientras que José Sand y Jadson Viera descontaron para el Granate.

Probables Formaciones:

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Fabián Rinaudo, Omar Alderete; Ezequiel Bonifacio, Agustín Bolivar, Lorenzo Faravelli, Lucas Licht; Brahian Aleman; Nicolás Dibble y Nicolás Ibañez. Director técnico: Mariano Soso

Suplentes: Yair Bonnin, Manuel Guanini, Óliver Benítez, Nicolás Colazo, Matías Noble, Eric Ramírez, Nicolás Mazzola y Franco Niell. (Uno quedará fuera del banco de relevos)

Lanús: Fernando Monetti; Ignacio Canuto, Rolando García Guerreño, Maximiliano Velázquez; Alejandro Silva, Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini, Matías Rojas; Lautaro Acosta y José Sand. Director técnico: Jorge Almirón

Suplentes: Esteban Andrada; Leonel Di Plácido, Santiago Zurbiggen, Nicolás Aguirre, Leonardo Maciel, Germán Denis y Marcelino Moreno.

Árbitro: Patricio Loustau

Hora: 18:05

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

TV: TNT Sports (Básico y HD)