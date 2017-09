Mariano Soso: "Con Unión vamos a cambiar el sistema táctico"

Google Plus

Soso evalúa modificar el esquema para ir a Santa Fé. Foto: Web

Si bien Gimnasia le convirtió cuatro goles a Defensa y Justicia en el debut en la Superliga, también es válido decir que recibió la misma cantidad de goles en su propio arco. Este desfasaje en ofensiva como en la zona defensiva, preocupa al técnico Mariano Soso, que analiza volver a una línea de cuatro en el fondo y encontrar el equilibrio necesario en la mitad de cancha con Fabián Rinaudo como volante central.

Luego de la práctica de fútbol, Soso habló con los medios de prensa para analizar futbolisticamente al Lobo, tras el llamativo empate ante Defensa. Sobre lo realizado en el Norberto Tomaghello, el técnico albiazul afirmó: "El saldo que nos deja el partido es que debemos materializar la idea, ya que tuvimos contundencia en ataque. No podemos perder de vista que jugamos ante un rival que venía con rodaje de competencia y es de alta complejidad", explicó.

En sintonía a lo expuesto en la primer jornada de la Superliga, Soso siguió manifestando lo siguiente: "Independientemente del dibujo, apostamos siempre a una forma de juego aunque esté vinculado a asumir riesgos como ante Defensa", detalló.

La próxima parada es en Santa Fe, en donde el rival será Unión. Para este compromiso, se verá a un Lobo mucho más equilibrado: "De cara al partido que viene vamos a cambiar el sistema táctico ya que contemplamos la estructura futbolistica que suele plantear Leonardo Madelón", expuso el entrenador Mens Sana.

El desbalance de Gimnasia, entre lo defensivo-ofensivo, fue un tema que dio para hablar y mucho en La Plata. Centrándose en el debate, el técnico Tripero aclaró lo siguiente: "El equilibrio lo vinculo a controlar la posesión, sin tantas pérdidas. Nuestra idea es esa, jugar en campo contrario aunque debamos asumir riesgos. No podemos implementar un esquema que genere incomodidad al futbolista", reveló.

Sobre el análisis propio del plantel que formó, Soso fue muy claro: "Hemos tenido mucho criterio para la selección de futbolistas que se integran a nuestro proyecto. De ahora en más ponemos en énfasis mejorar la versión de los muy buenos jugadores que tiene Gimnasia, un equipo que tiene muchas alternativas interesantes en ataque", precisó.

La actuación de Rinaudo como líbero dejó muchas dudas, sobre todo en el juego aérea aunque "Fito" tampoco estuvo seguro con la pelota en los pies a la hora de salir jugando. Ante esta situación, el ex técnico de Sporting Cristal de Perú sostuvo lo siguiente: "(Rinaudo) es un futbolista preponderante para el inicio de nuestro de juego por su pase de salida y precisiones". A lo que luego agregó: "No es su puesto habitual pero le otorga respaldo y soporte a nuestros defensores centrales, en este caso stoppers. Aunque no jugó en su puesto original, creo que lo hizo con enorme generosidad y eficacia", declaró en un claro mensaje de apoyo hacia al jugador nacido en Amstrong.

Mañana Gimnasia realizará un encuentro amistoso ante Villa San Carlos a partir de las 9:30, que puede ser en Estancia Chica o en el estadio del Bosque. En relación al equipo que utilizará para recibir al conjunto de Berisso, el entrenador Tripero confirmó que "el partido va a ser informal, típico de preparación. Seguramente actúen aquellos jugadores que no tienen muchos minutos de juego así los puedo analizar".

¿Le gustó el comienzo de la Superliga a Mariano Soso? Dejemos que él lo conteste: "La primera fecha ha sido una jornada con propuestas ofensivas muy claras. Reconozco una muy buena actuación de Independiente", concluyó